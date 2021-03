VW cambiará su nombre a Voltswagen en EUA para introducir su era eléctrica

Un día después de revelar de forma accidental su nueva estrategia de marca, el fabricante alemán Volkswagen confirmó (VW) este martes que a partir de mayo, la compañía en Estados Unidos se llamará Voltswagen, abandonando el nombre con el que llegó a Norteamérica en 1955 para asumir sin complejos el futuro eléctrico del sector.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7