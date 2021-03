Difunden video de mujer asiática atacada en Nueva York

La mujer de 65 años estaba caminando por un área del centro de Manhattan a unas pocas cuadras de Times Square el lunes por la tarde cuando un hombre se acercó y la pateó en el estómago, derribándola al suelo, dijo la policía. El hombre le pisó el rostro varias veces a la mujer mientras le gritaba insultos racistas para luego alejarse tranquilamente del lugar, muestra el video.

El ataque se produjo en medio de un aumento en todo el país de los delitos racistas contra asiáticos y apenas semanas después de un tiroteo en Atlanta que mató a ocho personas, seis de ellas mujeres de origen asiático. La policía de Nueva York dice que ha habido 33 delitos de odio contra víctimas asiáticas en lo que va de año, reportaron medios de prensa.

El alcalde Bill de Blasio dijo que el video del ataque es “absolutamente repugnante y atroz” y agregó que es “absolutamente inaceptable” que los testigos no intervinieran.

“No importa quién seas, no importa lo que haces, tienen que ayudar a otro neoyorquino”, dijo De Blasio el martes en su encuentro con la prensa.

“Si ves a alguien siendo atacado, haz lo que puedas”, dijo. “Haz ruido. Grita lo que está pasando. Trata de ayudar. Llama inmediatamente a la policía. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver suceder un acto cruel”.

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo dijo que el ataque fue “horripilante y repugnante”. Le ordenó a la unidad de delitos de odio de la policía estatal que asista a la policía de la ciudad de Nueva York.

