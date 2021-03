Permite corte que proceda demanda de mujer contra Trump

El expresidente Donald Trump podría ser interrogado bajo juramento sobre las acusaciones de abuso sexual de una exconcursante de “The Apprentice” tras un fallo del máximo tribunal de Nueva York dado a conocer el martes.

La recolección de pruebas en la demanda por difamación de Summer Zervos quedó suspendida luego que Trump pidió al tribunal supremo el año pasado que declarara que la presidencia lo eximía de demandas en cortes estatales. En un fallo de una oración, la Corte de Apelaciones desechó la apelación de Trump como irrelevante ahora que salió de la Casa Blanca.

Las abogadas de Zervos habían pedido al tribunal que rechazara la apelación y devolviera su demanda por difamación a la corte para que ambas partes pudieran seguir recaudando evidencia antes de un juicio que eventualmente les permitiría interrogar a Trump bajo juramento, y a los abogados de él interrogar a Zervos. Las fechas límite para tales interrogatorios se habían fijado para el año pasado antes de que Trump apelara en el tribunal supremo.

“Ahora que es un ciudadano privado, el acusado ya no tiene excusas para postergar la justicia para la señorita Zervos, y estamos ansiosas de volver a la corte para demostrar sus alegatos”, dijeron las abogadas Beth Wilkinson y Moira Penza en un comunicado el martes.

La AP envió una solicitud de declaraciones a los abogados de Trump. Las abogadas de Zervos dijeron en documentos de la corte el mes pasado que los abogados de Trump no se oponían a la desestimación de la apelación.

Zervos demandó a Trump por calificarla de mentirosa cuando denunció públicamente durante su campaña presidencial de 2016 que él la besó y manoseó en contra de su voluntad en dos ocasiones en 2007. Había aparecido en su reality show “The Apprentice” en 2006 y dijo que sólo buscaba consejo profesional cuando lo contactó posteriormente.

Lo demandó luego que él retuiteó un mensaje que calificaba sus acusaciones como “un engaño” y describió a las mujeres que lo acusaron de abuso y acoso sexual como “mentirosas” que querían lastimar sus chances de llegar a la presidencia.

El abogado de Trump Marc Kasowitz ha dicho que las declaraciones del expresidente eran veraces y protegidas por el derecho a la libertad de expresión y que los argumentos de Zervos carecían de mérito.

Zervos busca una retractación, una disculpa y una compensación por daños.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que han sido víctimas de violencia sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.