'Le duele que lo exhibamos', responde Loret de Mola a reto de AMLO

En su conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó, por tercera ocasión, el reto que hizo a Carlos Loret de Mola para cambiar la plusvalía que presuntamente va a tener su terreno de "La Chingada", en Palenque, Chiapas, por el supuesto departamento que el periodista tiene en Estados Unidos.

"Desde aquí le mandé a decir que le proponía un trato, que le cambiaba su departamento de Miami por la plusvalía que iba a obtener la quinta y hasta ahora no he recibido respuesta, porque estoy seguro de que me iba yo a rayar", expresó el presidente López Obrador en Palacio Nacional.

A inicios de año, Loret de Mola documentó para Latinus que la zona donde se ubica la quinta del presidente, denominada "La Chingada", se verá beneficiada con un plan de mejoramiento urbano de millones de pesos.

En su conferencia mañanera del pasado 21 de febrero, López Obrador relanzó el reto que hizo a Loret de Mola el pasado 21 de enero, para cambiar la plusvalía que va a tener su terreno de "La Chingada", por el supuesto departamento que el periodista tiene en Estados Unidos.

"No me ha dicho nada, no me ha contestado. Se va a rayar con la plusvalía de la quinta", expresó en ese entonces López Obrador.

Tras los dichos del presidente de este martes 30 de marzo, Carlos Loret de Mola respondió que a López Obrador "le duele mucho" Latinus.

"Le duele que lo exhibamos. Le duelen el video de Pío, los contratos de Felipa, las casas de Bartlett. Frente a sus amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones, nosotros hacemos periodismo. Sencillamente periodismo", escribió en redes sociales.

Le duele mucho @latinus_us. Le duele que lo exhibamos. Le duelen el vídeo de Pío, los contratos de Felipa, las casas de Bartlett. Frente a sus amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones, nosotros hacemos periodismo. Sencillamente periodismo. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 30, 2021

"Queremos que todos puedan ejercer sus libertades como se está haciendo, sin límites, hasta con insultos y no censuramos", declaró este martes López Obrador y agregó que utiliza el derecho de réplica.

"Sí hemos hecho mención a Loret de Mola y a Víctor Trujillo, a veces, porque son muy tenaces, críticos nuestros. Somos como el centro de todo su quehacer periodístico, como lo somos para otros medios", expresó.

En la conferencia de este 30 de marzo en Palacio Nacional, el periodista Álvaro Delgado mencionó "un amasijo" de empresarios, políticos y periodistas que están detrás de la plataforma Latinus.

Sobre la presunta relación de Roberto Madrazo con Latinus, López Obrador señaló "que es creíble", además que sí tenía información que familiares del excandidato presidencial priista estaban relacionados con el portal de información.

El presidente agregó que tenía conocimiento que a Latinus están relacionadas personas vinculadas al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y a Patricia Olamendi, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores con Vicente Fox.

"Tenía yo la información, porque aquí llega de todo. Ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia porque la gente nos informa, pero no consideramos que nos correspondía denunciarlo porque queremos que la vida pública sea cada vez más pública y que no haya censura, refirió.

"Están en su derecho de confrontarnos políticamente", declaró.

Al ser cuestionado si debería amainar los ataques que hace contra medios y periodistas, López Obrador declaró que el conservadurismo "los tiene casi a todos comprados o alquilados" y agregó que Jacobo Zabludovsky y Carmen Aristegui eran de los periodistas que más lo entrevistaban.

Asimismo apuntó que su administración estará pendiente de que cualquier persona cumpla con sus impuestos y se eviten los privilegios.

"Solamente que tenga que ver con el SAT, porque tampoco pueden haber privilegios, todos debemos cumplir con responsabilidad fiscal y en eso sí, aunque digan que es una represalia. Están en su derecho de confrontarnos políticamente porque nosotros hemos diferenciado qué es el bloque conservador y qué es el agrupamiento nuestro. Ellos están defendiendo al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, ellos defienden la corrupción, de eso no tengo duda", dijo.