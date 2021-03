Árbitros denuncian corrupción ante Arturo Brizio

Árbitros de categorías inferiores, de Liga de Expansión y Segunda, hartos de la corrupción y abuso que se vive en la Comisión de Arbitraje ha mandado una carta a Arturo Brizio denunciado a los personajes que los extorsionan y sobajan, escudándose en que tienen el poder para realizar las designaciones.

Los señalamientos del documento, van desde la Liga de Expansión hasta la Femenil y de igual manera hasta la Liga MX. El documento, el cual ya tiene en su poder Brizio, menciona diversas formas de abuso de parte de los mandos medios en la Comisión.

En primer lugar se habla de José Santana, encargado de la Segunda División, a quien se le acusa de ser prepotente. Dice el documento: "Sabemos los manejos y los favores que pide muy aparte de las cantidades monetarias a cambio de una designación arbitral, ya que esto fue publicado en los periódicos y contactando al compañero árbitro, no ha sido designado en las categorías correspondientes y no ha tenido participación y se sabe que para el próximo torneo es una baja aun cuando esté árbitro sigue asistiendo a entrenamientos y a las charlas técnicas".

De la ex árbitra Quetzalli Alvarado se le acusa de beneficiar a su pareja: "Tiene vinculo amoroso con una árbitra, aun cuando reprueba pruebas físicas, le indica a José Santana que la designe en la categoría Liga MX Femenil, sin embargo, olvidamos cuando no tenía prueba COVID vigente y fue designada a un partido en Pachuca".

Se agrega que Alvarado está celosa del crecimiento de algunas jóvenes silbantes, porque ella quiere ser la máxima estrella en este ramo.

Sobre Miguel Ángel Chacón, a quienes muchos señalan como el encargado del VAR, se dice:

"Todos los errores que han tenido en el VAR es gracias a él, ya que no capacita a sus colaboradores y los coloca solo porque le tienen un vínculo de amistad con él. Varias veces nos ha demostrado que no tienes ni el más mínimo conocimiento de reglas de juego, en las reuniones por zoom o cuando había reuniones y era uno de los invitados a las sesiones en aula y no responde los cuestionamientos".