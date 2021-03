Guerreras ganan por fin de locales en Liga Femenil

- Luego de casi tres meses, las Guerreras consiguieron su primer triunfo del Guardianes 2021 en casa. Le ganaron 2-1 al Cruz Azul en el TSM, para seguir soñando con una histórica liguilla en la Liga MX Femenil.

Los goles de Andrea Hurtado en el primer tiempo y de la seleccionada nacional Sub-20, Alexxandra Ramírez en el complemento, le dieron tres puntos de oro a las dirigidas por Jorge Campos, que las mantienen con posibilidades de alcanzar la fiesta grande. El descuento llegó al 89', a través de Paola González.

Las capitalinas, que están en zona de calificación con 22 unidades, demeritaron a las albiverdes y lo pagaron caro. "Nos viene bien la derrota, es un golpe duro, pero es para que nos pongan en nuestro lugar, las muchachas minimizaron al rival, porqué ya estaban pensando en el siguiente encuentro" manifestó el timonel celeste, Carlos Roberto Pérez.

Agregó que fue justo el resultado, ya que las visitantes dejaron de hacer cosas en el primer tiempo, ante unas laguneras que juegan bien y que no están en una posición más alta que deberían, debido al futbol mostrado en la campaña.

"Estuvimos de perdonavidas, pensábamos que en cualquier momento lo solucionábamos (marcador), pero cuando regalas 45 minutos es difícil remontar y luego, se complicó con el segundo gol, el rival lo hizo bien, tienen menos puntos de los que merecen" agregó el estratega de la Máquina.

Las de la Comarca, pudieron aumentar en el mismo primer tiempo la cuenta, pero el fogonazo de la capitana Cinthya Peraza al 20', no entró luego de reventar el travesaño. Tanto la mazatleca como sus compañeras, alegaban al cuerpo arbitral, que el balón había cruzado la línea de gol, pero la asistente Yudilia Briones no lo vio así. El VAR no está habilitado para la Liga MX Femenil.

Pérez, reconoció que las verdiblancas desplegaron el mejor futbol "ellas juegan bien", además de seguir criticando a sus pupilas, señalando que les faltó experiencia y madurez "lamentablemente ven la tabla y las minimizan, nos traicionó esa parte, el rival salió con toda la actitud, se perdió mucha confianza y se dejaron espacios por tratar de empatar".

Resaltó que no iban a pelear la pelota ni los rebotes. Tampoco presionaron con determinación, por lo que fue merecido premio a un rival como Santos que salió a ganar y un castigo para Cruz Azul, que dejó de hacer cosas.

SATISFECHO: CAMPOS

Y es que tanto la arquera Wendy Toledo como su línea defensiva, controlaron los embates de las azules, que alcanzaron a descontar casi con el tiempo cumplido, algo que dejó muy satisfecho al estratega santista, Jorge Campos.

"Se hizo un partido redondo, veo al equipo muy motivado, es momento que disfruten y luego pensar en América, hay confianza para enfrentarlas de la mejor manera" dijo de manera virtual en conferencia de prensa tras el partido.

Dijo que el aspecto de la confianza, siempre fue depositada desde un inicio, desde la pretemporada, reafirmándose en el transcurso del torneo, ya que se han hecho bien las cosas, a pesar de que no se daban los resultados.

"Los partidos que hemos tenidos, son faltos de contundencia, debemos buscar ese equilibrio, tener más porcentaje efectivo en las que generamos y en las que anotamos", recalcando que deben aprovechar esa motivación para mejorarlo, aceptando que observa a un equipo con más estabilidad.

Adelantó que habrá detalles por corregir en la semana, para tratar de apuntalar a sus jugadoras para llegar mejor contra América, que aunque ya no tiene a Leo Cuéllar como técnico, deben prepararse lo mejor posible, para con ayuda del departamento de Inteligencia Deportiva, analizar a las azulcremas para enfocarse en eso y saber cómo hacerles daño.

Por último, alabó a sus Guerreras "(Me gustó) intensidad y actitud que mostraron, en los 90 minutos no dejaron de correr, a lo mejor faltó volumen de juego, pero me quedo con eso, defensivamente se tuvo buena organización, estuvimos bien parados, porqué más allá del gol recibido, estuvimos atentos, faltaba redondear el resultado".

Con el triunfo, las albiverdes llegaron a 14 puntos, a 6 unidades de distancia de los puestos de calificación con 12 por disputar. En su próximo partido, el lunes 5 de abril, recibirán en el Estadio Corona, a las Águilas del América.

7 PARTIDOS sin perder acumulan las albiverdes, en las que llevan dos triunfos y cinco empates.