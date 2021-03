Señalan retroceso en avances para esclarecer asesinatos y desapariciones

A diez años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Laguneros por la Paz y Grupo Vida (Víctimas por sus Desaparecidos en Acción) consideraron que con el Gobierno federal en turno hay un retroceso en los avances para esclarecer asesinatos y desapariciones además de que se está revictimizando a las familias. Esto último tras la extinción de los fideicomisos públicos y los procesos burocráticos a los que se han tenido que enfrentar para recibir los apoyos para la asistencia y reparación integral.

Para recibir el recurso mensual, les solicitan el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), estados de cuenta, huellas dactilares, número de expediente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y de la averiguación pues quien dispersa el dinero es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Y luego cada mes, tenemos que escribir: ¿qué generó la desaparición?, revictimizando, antes, en principio iniciábamos entregando tickets, ahora, nos dicen que la pura canasta básica y tenemos que facturar porque ya nos va a pagar Hacienda. Para los que viven de renta, nos van a decir cómo se va a generar esa situación pero si nos dicen que quieren factura, ¿cómo le vamos a hacer?, nos va a conocer el rentero", dijo Silvia Ortiz, presidenta de Grupo Vida, madre de Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz, desaparecida en Torreón en 2005 y que tiene documentados al menos 202 casos de familias laguneras de Coahuila y Durango con personas que desaparecieron. La activista agregó que la problemática también se presenta con los viáticos para que las familias de las personas desaparecidas realicen viajes como parte de las diligencias.

"No sé si es para ver si somos nosotros o para tenernos más fiscalizados, no sé, pero también lo de Fiscalía General está mal, está pésimo, están declinando averiguaciones, de estar en federal las mandan al estado, 'oiga si no la quise poner en el estado porque le tengo miedo al Estado y luego tú también lo haces, ¿o sea?', todo está mal ahorita, en vez de avanzar estamos como los cangrejos, hacia atrás".

Por su parte, Miguel Valdés, representante de Laguneros por la Paz, dijo que el fundador del Movimiento mencionó recientemente que en dos años y tres meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido más de 70 mil asesinatos. Dijo que en los primeros tres meses de 2021, ha habido 865 actos atroces que involucran 963 víctimas además de 158 actos de tortura, 114 descuartizamientos y destrucción de cuerpos, 86 masacres, 72 asesinatos de niños, niñas y adolescentes y 115 fosas clandestinas.