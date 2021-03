Cynthia Klitbo revela que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad

La actriz mexicana Cynthia Klitbo reveló que desde muy joven sufrió de abuso sexual por parte de su novio, quien se aprovechó de su "ingenuidad".

También señaló que sufrió de acoso sexual por amigos, profesores y personas que rodeaban su escuela, y no tuvo la oportunidad de denunciarlo por miedo a repercusiones.

Klitbo, confesó que a los 14 años tenía novio, a quien llamó Beto Reyes y el cual tenía un grupo de nombre The News, quienes la llevaron a una fiesta en donde había jóvenes de mayor edad que ella, entre los 16 y 17 años.

La actriz confesó que en un momento perdió el conocimiento y cuando despertó supo que había sido violada.

"Cuando desperté estaba toda vomitada, me estaba broncorespirando y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres", reveló para TV Notas.

Agregó: "a mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces". Cynthia expresó que no denunció porque tenía miedo a ser revictimizada y sufrir de malos tratos por parte de las autoridades.

Actualmente no está interesada en hacer una denuncia pública, pero manifestó que si decide exponer nombres, será dentro de una delegación, formalmente.

Dijo también que su expareja la contactó cuando ella comenzó a ser famosa y le pidió disculpas por lo que había hecho, pero ella no las aceptó, pues ya comprendía la gravedad de los actos que él había cometido en contra de su integridad.

"Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado", agregó la actriz. Por tal motivo, Klitbo dijo sentirse feliz de los movimientos que actualmente existen a favor de la liberación de las mujeres y defensa de sus derechos, pues admitió que también sufrió acoso callejero.

"El salir a la calle ya es un acto de acoso y sobre todo cuando eres una adolescente", agregó.