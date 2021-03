Serie 'Obi-Wan Kenobi'+ ya tiene cast

La serie "Obi-Wan Kenobi", protagonizada por Ewan McGregor, regresando a su papel de maestro Jedi, ya tiene fecha de rodaje en abril, y con ello, Disney a dado a conocer el cast oficial.

Entre los nombres anunciados se encuentran Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie. Sin embargo, uno de los regresos más esperados es el del actor Hayden Christensen, quien dio vida al joven Anakin Skywalker, y en "Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith" encarnó los inicios del controversial Darth Vader.

La historia de dicha nueva serie, comienza diez años después de los acontecimientos del episodio III, donde Obi-Wan sufrió la peor derrota que podía padecer en ese momento: La caída de su padawan hacia el lado oscuro, convirtiéndose en Lord Sith.

La serie será dirigida por Deborah Chow, quien dirigió el tercer y séptimo episodio de la primera temporada de The Mandalorian, ganándose el respeto de los fanáticos del universo de Star Wars. En una entrevista con varios directores de televisión en The Hollywood Reporter, Deborah anticipó que, aunque se trata de un proyecto que parte d ela creación de George Lucas, se trata de una producción diferente a laque se vio en la último serie.

"Definitivamente será muy distinto. No sólo en términos laborales y carga de trabajo, sino que esta vez, recae en mi. De alguna manera, voy a extrañar tener un equipo, y tener gente ahí para hacer rebotar ideal. Pero, obviamente, la otra cara de la moneda es que bueno, puedo tener una voz coherente y saber lo que se está haciendo de principio a fin.

Esto dado que la serie The Mandalorian contó con una gran cantidad de directores y directoras, cada uno dirigiendo capítulos específicos; entre los que sobresalen Dave Filone, Jon Favreau y Taika Waititi.

Por otro lado, cuando se le cuestionó sobre su experiencia trabajando en The Mandalorian, relató que se trato de una experiencia muy "interesante", dado que estuvieron ahí desde muy temprano dos meses y medio antes planeando la previsualización, el mapeo de las escenas, etc. Como resultado, lo que, en sus palabras, fue realmente interesante, fue que todos los directores llegaron a conocerse realmente, porque todos estaban haciendo la previsualización, a diferencia de la televisión tradicional, donde sólo se superponen un poco con alguien y son, a su parecer "barcos" que pasan en la noche.

Además de dicha serie, Disney ya ha confirmado otros proyectos derivados del universo de Star Wars, asegurando material para mucho tiempo.

Otros proyectos

Otros estrenos que habrá dentro del universo de Star Wars son: *Star Wars Rogue Squadron. *Star Wars: Lando. *Star Wars: Andor. *Star Wars spin-off de Ahsoka Tano. *Star Wars: Rangers of the New Republic.