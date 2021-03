Felipe Muñoz culpa a Kiril Todorov de desastre

Felipe Muñoz, medallista en los Juegos Olímpicos de 1968 y candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Natación, denunció que -por culpa del actual dirigente del organismo, Kiril Todorov- los nadadores y clavadistas que aspiran a ir a la justa en Tokio se encuentran en la incertidumbre.

Por medio de un video, el "Tibio" informó que la intervención de la Federación Internacional de Natación (FINA) en el intento de Todorov por reelegirse como presidente de la FMN afectará a los competidores.

"La FINA, por una serie de discrepancias que encontró en el proceso, le pidió directamente al señor Kiril Todorov suspenda la asamblea electiva" advirtió.

La FINA nombró a Carlos Orihuela (de la Secretaría de disciplina de la Federación) para que investigue el caso y dé recomendaciones al respecto. Pero el problema va más allá, apunta Muñoz:

"El tiempo corre y los Juegos Olímpicos están a unos meses. Tenemos más 17 deportistas de natación que tienen la marca B y no han podido dar la A porque no han tenido apoyo de la Federación, no ha habido ni siquiera comunicación" apuntó.

Pero además prosiguió "En clavados, ya se han logrado varios puestos, pero tiene que haber un selectivo para saber quién va a ir, y tampoco se sabe algo. Ya se perdió la posibilidad de acudir en natación artística, estaban muy cerca de clasificar y no han podido ni entrenar".

El "Tibio" Muñoz urgió a que se arreglen estos problemas de manera inmediata previo a la cita olímpica, "porque si no, se seguirá afectando al deporte".