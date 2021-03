Invitan a extrabajadores a cobrar segundo pago

El secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, informó que el Municipio ha entregado 55 cheques correspondientes al mes de abril ante la autoridad correspondiente para el pago parcial a los extrabajadores, problema que aqueja desde el año 2007.

El alcalde Homero Martínez fue quien anunció al Cabildo la consignación de 6 millones de pesos para el pago parcial de 55 cheques en pagos mensuales a extrabajadores por el resto del año 2021, siendo 10 mil pesos de manera mensual para cada uno de ellos.

La dirección jurídica del Municipio anunció que 30 extrabajadores ya habían recogido el primer pago parcial que se hizo en marzo y que el pasado viernes se depositaron los pagos de abril. Lo anterior debido a que la Semana Mayor es considerada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de Durango como inhábil.

Lara invitó a los 55 extrabajadores, tanto a los 30 que ya recogieron su primer pago y a quienes no han decidido cobrarlo, a que lo hagan por los meses de marzo y abril. "Al final de cuentas están consignados a favor de ellos, esos cheques ya no serán recogidos, sabemos que anteriormente se cometió ese error, pero ya no será cometido por esta administración", dijo Lara.

Aclaró que se harán las gestiones para que los pagos sean entregados en el nuevo Tribunal de Gómez Palacio y no tengan la necesidad de invertir en viáticos e ir a la capital del estado a cobrar los cheques pues aseguró que es la intención del Gobierno municipal ir solventando este problema.