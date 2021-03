La importancia del 'Little Black Dress'

Little Black Dress (LBD) es el término que se le dio a una pieza que simboliza la elegancia dentro de la simplicidad.

Es una pieza imprescindible en el armario de cualquiera y puede ser adecuado para cualquier tipo de evento, desde un coctel hasta una noche con amigos, usando los complementos adecuados.

Dicha prenda tomó las riendas de la industria gracias a Coco Chanel, e incluso se ha reinterpretado a lo largo de los años manteniéndose vigente y trasformando el estilo.

"One is never overdressed or underdressed with a little black dress". Karl Lagerfeld

En la década de 1920, no se consideraba apropiado que las mujeres usaran color negro, a menos de que estuvieran viviendo un luto o fuera empleadas domésticas. Mientras mejor posicionadas estuvieran, más clara era su ropa, dado que eran más difíciles de conseguir por la limpieza que implicaba llevarlas.

Sin embargo, en 1926, cuando Vogue USA publicó el primer boceto del Little Black Dress, esto cambió. Ford Chanel lo llamó "simple pero clásico", y en los años 30 tomó lugar en las calles dado que se asociaba con el jazz y la rebeldía.

"You can wear black at any time. You can wear it at any age. You may wear it for almost any occasion". Christian Dior

Para la década de los años cuarenta, tomó fuerza dado que se dieron cuenta que podían cambiar los accesorios y darle un uso totalmente diferente a la misma prenda. Y fue en 1961 cuando la icónica Audrey Hepburn inmortalizó el "little black dress" al utilizar una versión de diseñador en la adaptación "Breakfast at Tiffany's", que para el año 2016, fue subastada por más de $800,000 dólares.

Un vestido negro puede sacarte de apuro en cualquier momento, pero es importante mantener ciertas reglas:

-Mantén la simplicidad en los accesorios.

-La prenda debe ser lisa y de calidad.

-Puede ir dos dedos arriba o abajo de la rodilla; no más ni menos.

-Debe ir a la forma natural de tu cuerpo; evita los cortes muy entallados (no son apropiados) o muy grandes (pierden la forma).

Audrey Hepburn marcó una tendencia a partir de su vestuario en "Breakfast at Tiffany's".