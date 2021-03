Tránsito y Vialidad de Torreón pide a ciudadanos respetar indicaciones

El director de Tránsito y Vialidad de Torreón, Alejandro Gutiérrez Zamudio, pidió el apoyo de la población para que se respeten las indicaciones de las autoridades federales en las células de vacunación COVID que se tienen en la ciudad, toda vez que se han registrado algunos incidentes y hasta conflictos por personas que insisten en acudir pese a no tener cita, o bien, llevan adultos mayores que no llegan a los 80 años, edad mínima en la que se están realizando las inoculaciones de acuerdo a la logística anunciada.

Gutiérrez precisó que a pesar de los reclamos de la ciudadanía, el trabajo de los oficiales de Tránsito y Vialidad de Torreón es solamente de apoyo y prevención de percances, además de que los mismos agentes no están facultados para entregar información sobre la vacunación, la logística o el orden que se debe seguir en las filas de espera, tanto en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) como en el Coliseo Centenario.

"Los que todavía no traigan cita, los que todavía no estén confirmados, si no les han hecho el llamado, hasta nueva orden mejor no se paren, porque ahorita tenemos muchísimo problema ahí, se los pedimos de favor, nosotros solo estamos ahí para ayudar, para tratar de dirigir el tráfico, nosotros no tenemos absolutamente ningún acceso a informaciones sobre la vacuna, solo estamos para dar vialidad y apoyar a la ciudadanía en caso de que se requiera algo", explicó.

El funcionario detalló que se cuenta con presencia de agentes en los dos puntos de vacunación para permitir que se mantenga la circulación vehicular, además de que las personas que acudan a buscar su vacuna tengan la seguridad necesaria mientras avanzan.

Dejó en claro que los elementos estarán apoyando desde que comienzan a llegar personas y hasta que se retiran los Servidores de la Nación, mediante turnos en los que participan elementos pedestres, en motocicletas y con patrullas para definir las áreas ocupadas por las personas citadas.

Las acciones se encuentran apoyadas por agentes de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, durante el tiempo en el que se estén realizando las aplicaciones de dosis y de lo que disponga el Gobierno federal en el estado de Coahuila.