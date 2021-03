¿Qué debes saber antes de comprar una freidora de aire?

Si los alimentos no se voltean constantemente en la freidora, el resultado no será satisfactorio. En consecuencia la comida quedará frita por un lado, pero blanda por el otro y no se logrará una consistencia uniforme. En caso de que la persona no pueda estar volteando los alimentos, es recomendable adquirir una freidora de abertura superior con pala, este tipo de utensilio promete resultados más homogéneos, ya que la máquina remueve los alimentos por sí sola.