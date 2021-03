Cynthia Klitbo comparte que fue víctima de abuso sexual a los 14 años

Cynthia Klitbo fue víctima de abuso sexual por un novio que se aprovechó de ella cuando tenía 14 años, así lo compartió la actriz en conferencia de prensa donde contó que los hechos sucedieron cuando fue a una fiesta con su novio de ese entonces.

De aquel momento no recuerda lo que sucedió sólo que despertó al otro día desnuda y con vómito.

"Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba 'The News', y a mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, los cuales eran mayores de 16 o 17 años", relató Klitbo.

"Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda y me estaba bronco respirando, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres. A mí me pasó más de una vez yo he sido una mujer violada varias veces. Y tiempo después cuando empecé a ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado", señaló.

Otro episodio de violencia de género lo vivió mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Danza al sufrir acoso por parte de los militares del Campo Marte.

"Me tocaba ir a la escuela atrás del Auditorio Nacional, la cantidad de degenerados que nos acosaban a mis amigas y a mí. Muchas veces los militares del campo Marte se pegaban a las ventanas y ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada", dijo la actriz.

En rueda de prensa, Klitbo habló más sobre el tema de la violencia contra la mujer y señaló que le da gusto que más personas estén denunciado que han sido víctimas de algún tipo de abuso o acoso además de compartir su experiencia.

"En el Metro me llegó a pasar, de tener que encoger mis pies y el tipo venirse casi en mis pies. Y yo nunca había visto un pene en mi vida", señaló Klitbo.

Con respecto a la fiesta explicó que no denunció porque no existían los movimientos que hay hoy en pro de la mujer y cuando ibas a la Delegación te maltrataban.

"Y eso sigue pasando, hay abusos de pedofilia que eso es lo que me preocupa".

Cynthia Klitbo recuerda intento de violación de exgobernador

La actriz de "La dueña", "El privilegio de amar", "Atrévete a soñar" y "Teresa" recordó también que cuando era una niña un político que fue gobernador del Estado de México estuvo a punto de violarla.

"Me llamaron a la oficina de esta persona que en su momento era el gobernador. Mi mamá siempre estaba trabajando y yo siempre estaba sola, a mí no me llevaba mi mamá. Entonces de pronto estábamos en Virreyes (zona poniente de la Ciudad de México) y dije 'qué hacemos por aquí' y me dijo 'no pues vamos a subir por el licenciado'. De repente se desaparecieron los guaruras y yo acabé correteada, picándole al elevador y llegué llorando con mi mamá y le conté", aseguró.

Desde ese entonces Klitbo, aseguró que interrogó a su madre para saber por qué ella nunca la acompañaba, ya que desde los 10 años de edad la dejó sola.

"Mi mamá tenía una mentalidad diferente, porque desde los 10 años me dijo: 'aquí está tu boletito del metro, aquí está el camión y adiós'", aseguró.

Gracias a su madurez y edad, la actriz puede ya platicar de estos pasajes de su vida sin problemas, porque según ella ya sorteó todo lo que tenía que pasar y que siempre supo darse su lugar.

"Es una desgracia, pero todavía de vieja, hace poco me agarraron las pompas. Entonces no voy a decir nombres, a mí no me interesa acusar a nadie, porque acabaría medio, medio artístico en la cárcel, pero es una cosa que se da en todos los niveles...", explicó.

Cynthia Klitbo un ejemplo a seguir: Rey Grupero

Para la pareja actual de Klitbo, el youtuber conocido como Rey Grupero, los ocho meses que han pasado juntos la han pasado muy bien y actualmente están contentos con la relación.

Además, Luis Alberto Ordaz, nombre real del famoso, comparte lo que ha aprendido de la actriz.

"Ella me ha enseñado a ser un mejor hombre y a respetar muchísimo más y saber los derechos de las mujeres, es lo que me ha llenado porque a lo mejor uno crece en un ambiente más machistón", señaló a EL UNIVERSAL.

"Yo nunca he sido una persona que agrede a mujeres pero es uno como de que 'el plato que lo lave la mujer' o cosas así que se me han estado borrando completamente".

El creador de contenido adelantó además que pronto estrenará un proyecto importante para él en Tv Azteca en donde lo veremos como conductor.