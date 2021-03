Galilea Montijo habría acudido en 'pants' a HOY al negar vestirse como RBD

El periodista Alex Kaffie aseguró en su columna semanal que la querida conductora de HOY, Galilea Montijo se habría presentado en el programa con pantalonera y sudadera tras rehusarse a disfrazarse como los integrantes de RBD.

Fue el pasado viernes cuando los integrantes del matutino Paul Stanley, Marisol González, Andrea Escalona y Lambda García aparecieron portando el uniforme de la escuela 'Elite Way School’ para promocionar la transmisión del concierto del reencuentro de la banda este domingo.

De acuerdo a Kaffie, Galilea se habría negado rotundamente a portar el atuendo emblemático, declarando que no hubo 'poder humano' que hiciera que cambiara su decisión.

"No, no, no", fue la respuesta que dio Montijo al pedirle el equipo de producción que se cambiara de atuendo.