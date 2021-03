'Chicharito' podría estar de vuelta en la Selección Nacional

Javier Hernández tiene una "velita" de esperanza para volver a ser llamado a la Selección Nacional. Pero primero se lo debe de ganar. Gerardo Martino advirtió que ningún futbolista mexicano, o que aspire a serlo, está fuera del equipo, pero tiempo al tiempo. Para el juego de mañana ante Costa Rica, a celebrarse en Austria, el Tata adelantó que ni Henry Martín ni Alan Pulido podrán jugar, así que la alineación volverá a padecer de un "9" natural. "

"Tanto Javier como el resto de los futbolistas, son todos a tener en cuenta. Hay un rendimiento y es lo que se toma en cuenta. No hay ningún jugador que sea mexicano o que tenga la posibilidad de ser llamado, que no tenga las posibilidades de venir".

Sobre el rival, Martino descartó que lo haya menospreciado al decir que se jugaba contra Costa Rica o no se jugaba un segundo partido en la gira por Europa. "No menosprecié a Costa Rica. Me preguntaron si era necesario jugar con equipos del área, y dije que era la opción que teníamos disponible, o no jugar. Si me busca por el lado de la falta de respeto, no me va a encontrar", dijo a una pregunta de un periodista tico.

Su concepto sobre la selección centroamericana es que "es una selección que dejó fuera de un Mundial a Italia e Inglaterra. Hay mucho respeto de estar al tanto e informar a nuestros jugadores de las virtudes que tiene individual y colectivamente este equipo. No descubro nada al decir que Costa Rica s una de las potencias del área y así lo vamos a enfrentar".

El Tata espera que el equipo mexicano deje atrás las actitudes que lo hicieron perder la calma contra Gales: "Lo que me preocupó contra Gales, fue que las circunstancias alteraron nuestra forma de juego, y no hablo del gol de arranque, sino de ciertas alteraciones que ocasionó el árbitro, cortes del juego, las peleas, todo eso motivó que no se tuviera continuidad y para toda selección que quiere jugar como nosotros".

El mantener la calma, no calentarse, es algo que ya se habló en el grupo: "Todas las distracciones que no tengan que ver con el juego, nos alejan del funcionamiento del equipo. Nos instalaremos en superar al rival y no habrá nada que nos aleje de eso".

Sobre al regreso de Néstor Araujo a Vigo, para reportarse con el Celta, mencionó: "Néstor traía desde hace algunas semanas problemas musculares, no se sintió pleno, hubo estudios. Informamos a su club, pedimos autorización para que permaneciera y lo cedieron como alguna vez pasó con Andrés (Guardado), con Raúl (Jiménez) y nos comprometimos para devolverlo el día domingo, no es algo para descartarlo del fin de semana, pero tampoco es sencillo de tratar".