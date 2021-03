Televisa omite musical de Uckermann con RBD; Anahí y Christian Chávez reaccionan

Y es que la cadena de TV decidió televisar el reencuentro de la agrupación que se vivió originalmente vía streaming a finales de año.

Sin embargo, los fanáticos de RBD se mostraron inconformes al percatarse que el show no se transmitió completo, lo que incluso generó la reacción de los mismos integrantes del grupo, pues no se mostró uno de los momentos más emotivos del concierto y que protagonizó Christopher Uckermann al tocar el piano mientras interpretaba el famoso tema Inalcanzable.

La primera en mostrar su descontento fue Anahí a través de un mensaje en Twitter.

“Me perdí algo o no salió Inalcanzable”, preguntó la cantante.

No tienes una idea lo q te quiero y te admiro. @christopheruck Háganle como quieran. Te llevaste el show!

Al confirmar su duda, Anahí mostró su apoyo a Uckermann: “No tienes idea lo que te quiero y te admiro, Háganle como quieran. Te llevas el show”, escribió arrobando a su compañero.

No tienes una idea lo q te quiero y te admiro. @christopheruck Háganle como quieran. Te llevaste el show!

Más tarde, Christian Chávez también se unió a la molestia contra Televisa y se dijo confundido por no haber transmitido la participación de Uckermann.

"No entiendo como un musical tan dedicado y especial como el de Christopher Uckermann haciendo la versión bellísima de Inalcanzable no apareció. Te amo y admiro amigo ", escribió Christian Chávez.

No entiendo como un musical tan dedicado y especial como el de @christopheruck haciendo la versión bellísima de inalcanzable no apareció ?

Por lo anterior, los fans de RBD dejaron ver su inconformidad con Televisa a través de redes sociales y mostraron otros recortes que la televisora hizo.

No solo no salió esa canción, cortaron la palabras de Maite antes de su canción, la palabras de Cristian en el homenaje a Dulce y Poncho... no creo que esa haya sido la versión que 4Pop les hizo llegar...

En los créditos finales no estuvo Inalcanzable... ¿problemas de derechos?