Sergio Agüero dejará el Manchester City al final de la temporada

Agüero, máximo artillero de la historia de los 'Sky Blues', no renovará el contrato que le liga al City hasta el 30 de junio y podrá salir libre cuando llegue tal fecha.

Desde su llegada en 2011 procedente del Atlético de Madrid, Agüero ha jugado 384 partidos con el Manchester City y ha anotado 257 tantos, rompiendo el récord que ostentó Eric Brook hasta 2017.

De Manchester se marcha con tres títulos de la Premier League bajo el brazo, una Copa de Inglaterra y cinco Copas de la Liga, más los trofeos que aún pueda conseguir esta temporada, en la que el City es líder en la liga inglesa, está en semifinales de la Copa de Inglaterra, en la final de la Copa de la Liga y en cuartos de final de la Liga de Campeones, la tarea pendiente de Agüero en el equipo que dirige Pep Guardiola.

Entre los récords que atesora en Inglaterra destaca el del mayor número de 'hat tricks' (tripletes), doce, superando a Alan Shearer, el máximo goleador histórico de la competición.

Triunfo merecido ante un duro rival. Feliz de seguir sumando minutos y orgulloso de ser parte de este equipo // A well-deserved victory over a tough rival. Happy to rack up minutes and proud to be part of this team #ManCity pic.twitter.com/xPFjQgDIa3