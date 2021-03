¿Jenni Rivera está viva?; su hija 'aparece' en video de cocinera youtuber

De acuerdo a los datos que han manejado los internautas, la cantante habría sido colocada como testigo protegido por el FBI en algunos casos de crimen organizado, por lo que su 'creatividad' la decidió compartir mediante YouTube bajo el anonimato.

Tras varios años de especulaciones, este día una nueva 'clave' habría armado el 'rompecabezas' de su caso, pues en un video donde cocina ceviche, la última 'catadora' de su creación es presuntamente Jacqie Rivera, hija de Jenni.

Los rumores 'sin fundamentos' despetaron cientos de reacciones por parte de sus fans.

Entre a Facebook y me dice que Jenni Rivera mi diva está viva pic.twitter.com/pRCBcwVvIV

Jenni Rivera ya dime si estás muerta o no, porque no quiero llegar al cielo y que no estés cantando la de Resulta