Como mujeres no debemos tener un freno al éxito

En el interior del lenguaje sereno de Patricia Mayela Azpilcueta, se encuentran los contornos de una mujer íntegra que ha sabido llevar por buen camino su trayectoria profesional, así como su integridad personal.

Contadora pública de profesión, dedica actualmente su tiempo como gerente administrativa del Colegio Lagunero de Contadores Públicos, organismo al cual pertenece desde hace más de 25 años.

Su trayectoria ha sido amplia, iniciando recién egresada de la carrera en una empresa editorial, incluso ha residido en la ciudad de Tijuana, donde trabajó en un despacho contable de unos arquitectos, pero siempre la rama de la contabilidad que más le apasiona es la auditoría.

“Me gusta la auditoría debido a que tengo la facilidad de encontrar errores y solucionarlos. No me gusta ajustar, me gusta resolver”.

Sobre la evolución de la contabilidad a través de los años mencionó que es importante estar en constante innovación y aprendizaje para evitar quedarse atrás en temas de tecnología.

“En los tiempos de la digitalización, siempre he estado al pendiente, en cuestión de los sistemas de contabilidad, de los softwares, las nóminas, trato de aprenderlos de raíz para poder entenderlos y estar actualizada”.

FEMINISTA SIN CAER EN FANATISMOS

En términos de equidad destaca que no deben de existir diferencias entre hombres y mujeres, pues tenemos las mismas capacidades.

“Yo siento que no tenemos que diferenciarnos, porque el ser humano tiene las mismas capacidades, todos somos iguales. Yo me considero feminista, defiendo la posición de la mujer, pero sin caer en fanatismos”.

Al preguntarle sobre lo que significa ser mujer, la contadora suspira profundamente, acomoda ligeramente sus lentes y comenta: “Para mí, ser mujer es plenitud, desarrollo, crecimiento, como mujeres no debemos de tener un freno para ser exitosas, podemos dominar la parte laboral y la parte familiar sin problemas”.

La espiritualidad es fundamental para la contadora, ha encontrado el punto de equilibrio agradeciendo a Dios todos los días y viviendo el presente.

“Yo vivo al día, encuentro la tranquilidad al no imponerme retos, si tengo metas, sin embargo, procuro no estresarme ni presionarme, pues ya de por si la contabilidad es trabajar bajo presión, aunque es fascinante”.

A sus 63 años, luce entusiasmada y no está en sus planes el retiro.

“Hay personas que me dicen que ya me jubile, pero me parece que esta carrera y el ser mujer nos permite poder trabajar sin importar la edad, yo puedo decir que a mí me apasiona lo que hago, me mantengo activa a esta edad, con pensamientos positivos y quiero seguir adelante”.

Una de sus virtudes es la honestidad, tarea del día a día en la contabilidad: “No caer en tentaciones cuando personas proponen no cumplir, nosotros debemos de estar conscientes de que somos mediadores entre el contribuyente y la autoridad, por lo cual es necesario que las cosas se realicen correctamente, porque si a mí me dicen que quieren hacer las cosas de otra manera, no cuenten conmigo, aunque mis clientes son extraordinarios, no tengo queja de ninguno”.

El Colegio Lagunero de Contadores Públicos tiene 44 años en servicio a la ciudadanía y actualmente cuenta con 173 agremiados activos.