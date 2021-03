Miroslava Sánchez: La fortaleza de ser mujer

Miroslava Sánchez Galván es una mujer que ha sabido trascender en todas las facetas de su vida.

A lo largo de su trayectoria le tocó luchar a contracorriente y supo vencer en todas las contiendas que le ha tocado participar, en especial la de la superación, demostrando que los límites solamente son autoimpuestos y todo depende de la voluntad del humano.

“Sí hay retos y complicaciones, yo estaba consciente que al ser mujer había que esforzarse más que los hombres, creo que yo tengo un carácter tolerante, tengo mucha fortaleza interior, eso me ha ayudado a salir adelante, además de que no soy una mujer que guarda rencores, ni odios’’.

ENTRE NOGALES Y MEZQUITES

Hace 63 años, Castaños, Coahuila vio nacer a Miroslava Sánchez. Entre nogales y mezquites, el paisaje agreste fue el escenario donde vivió la dorada infancia que recuerda con emoción.

“Fue feliz, si bien nací en Castaños, yo pasé parte de mi niñez en una comunidad que está sobre una montaña a tres horas por terracería de la cabecera municipal, era un lugar bonito donde yo no veía ningún conflicto, un ambiente cordial, fraterno, sin diferencias sociales, dónde todos se apoyaban, jugábamos mucho, y después tocó ir a la escuela en Castaños”.

Con aires de nostalgia, dirige la mirada hacia el pasado y afirma que los valores los aprende la persona desde casa, pues sus padres fueron los formadores que le ayudaron a su desarrollo integral.

“Mi mamá era una mujer muy honesta, muy sincera, trabajadora y sobre todo muy digna. Siempre estaba en la disposición de ayudar a las vecinas cuando lo necesitaban, y eso uno lo va a aprendiendo, ella era muy administrada, nunca nos faltó nada y siempre fue exigente en nuestro crecimiento, todo eso me ayudó a ser una mujer disciplinada’”.

Miroslava desde niña destacó académicamente, en la escuela iba más adelantada que sus compañeros, méritos que le valieron acudir a conocer al Presidente de México.

“Cuando terminé sexto año fui la alumna con mejor promedio, nos pusieron a competir en la región con las demás escuelas y fui el primer lugar, no me gusta decirlo, de hecho, no conservo fotos de aquel encuentro porque el presidente era el tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz”.

DESARROLLO PROFESIONAL

Sus padres decidieron inscribirla a la mejor preparatoria de Monclova, Coahuila, sin embargo, ella había tomado la decisión de estudiar Medicina en Torreón y su familia decidió trasladarse hasta La Laguna.

Después de haber estudiado en la Preparatoria Venustiano Carranza, el sueño de estudiar medicina estaba por cumplirse.

“Desde la niñez tenía yo tendencia en buscar plantas medicinales en el campo, las podía identificar para curar ciertos dolores, luego en secundaria un estudiante de medicina nos fue a dar unas pláticas y terminó por gustarme más la profesión. Siento que es una carrera que hay que estudiar por vocación”.

Así egresó como Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de Torreón, cuenta con especialidades en Medicina Familiar, Radiodiagnóstico y certificaciones en Radiología e Imagen, adiestramientos en servicio de Resonancia Magnética, Radiología Intervencionista, certificación nacional de Patología de Mama y estudios en el extranjero como un diplomado en Imagen Avanzada de Corazón en Vigo, España, además de estudios en administración y docencia universitaria.

Se jubiló de la Unidad Médica de Alta Especialidad 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social hace unos años.

SER MUJER

Gracias a su tenacidad y labores de investigación, la doctora logró destacar dentro de su trayectoria profesional sin importar el género

“Ejercí la Radiología Intervencionista en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México, es una especialidad que era de hombres, ya de por sí en la carrera de medicina éramos pocas mujeres, cuando hice radiología fui la única mujer de mi generación estudiando esa especialidad, en radiología intervencionista era un territorio de puros hombres, pero ahí me gané el respeto de los doctores por mis habilidades. Me ha tocado a lo largo de la vida, ser pionera en muchas cosas”.

Entre la medicina y la política, la doctora diferencia los obstáculos que se presentan.

“El hecho de ser mujer hay que ser fuerte en todos los aspectos, en la medicina yo podía sentir algún celo profesional de los compañeros, pero nada más, no me enfrentaba a difamaciones, como cuando llegué a la política, ahí me di cuenta de que era algo muy diferente, donde tengo que ser muy tolerante”.

La doctora ha sido la primera mujer presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, puesto donde compitió con cinco hombres.

FEMINISMO

Para la doctora es fundamental la lucha por los derechos, mejorar las condiciones de vida, sin embargo, comenta que es importante también evitar caer en fanatismos.

“Pienso que tenemos que realizar una lucha más cerebral para avanzar, sin radicalismos, y sobre todo dejando de lado la manipulación de ciertos sectores del movimiento. Tenemos que ser muy cautas para ir avanzando. El hecho de ser mujer, de ser hombre, es complementarse para trabajar en equipo, en unidad”.

LA POLÍTICA

Fue durante su estancia en la Facultad de Medicina donde empezó a involucrarse en temas políticos a través de un movimiento estudiantil que veía por la comunidad:

"Había una brigada en medicina que era de izquierda, me invitaron desde el primer año y teníamos claro que para formar parte de aquel movimiento no podíamos ser malos estudiantes, entonces teníamos como regla no bajar el promedio y ser los mejores, yo recuerdo que la parte humanista que viví durante aquellas misiones de salud en los ejidos, en las colonias, fue parte importante de mi formación’’.

Cerca de fechas de jubilación de su profesión, la doctora buscó llevar a cabo actividades ciudadanas, formando una organización civil que se llamó MOCILA (Movimiento Ciudadano Lagunero), en defensa del agua (2008), posteriormente se formó otra estructura más grande que se llamó Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL) en defensa del acuífero, así como en diversas organizaciones ambientalistas.

Fue invitada a participar en una diputación local en el año 2008 por el PRD, iniciando así formalmente en el ámbito de la política mexicana.

La doctora ha desempeñado diversos cargos dentro de la política de los cuales se destacan haber sido Consejera Nacional de Morena del 2012 al 2015, Delegada Distrital, Consejera Estatal, Consejera Nacional y Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA de 2015 a 2018. Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Salud del 2018 al 2021, y sobre todo fundadora de Morena en la Asamblea Constitutiva realizada en enero de 2013.