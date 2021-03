Paty Cabello, una mujer en busca de la perfección

Paty Cabello disfruta mucho ver terminadas las piezas y equipos que fabrican en ACV listos para embarcarse.

Y como directora de administración y finanzas su trabajo no termina ahí, ya que trata siempre de estar presente con sus hijos y acompañarlos a todos sus compromisos, además de participar activamente en Fomec, Canacintra y como consejera en Nacional Financiera.

Por ello, su día inicia a la 7:15 de la mañana y termina hasta las 11:30 de la noche.

Asegura con modestia que su entrada al corporativo fue fortuita, “la encargada del área de administración se incapacitó y mi papá me pidió que entrara. Cuando se terminó el periodo pensé que me iban a dar las gracias, pero no fue así. Me gané el puesto con mi constancia y mi trabajo”.

Hoy Paty junto a sus hermanos son un pilar para engranaje de ACV. Para ella la clave del éxito laboral para las mujeres es comprometerse, ser responsables, tener claros los objetivos y no rendirse. “Para mí, la clave es la actitud”.

DISCIPLINA, LA CLAVE DE TODO

La directora administrativa de ACV aconseja a las jóvenes recién egresadas que sean disciplinadas, saber diferencias entre lo importante y lo urgente, y sobre todo, tener humildad.

Paty disfruta mucho del cine y pasar tiempo con su familia.