Experimenta Andy en lo urbano

Andy Zuno sabe muy bien que, "el que no arriesga, no gana", es por eso que recién lanzó el sencillo, Lo que hicimos ayer, en el que experimenta con una letra candente y un sonido distinto al que había manejado.

"Esta canción rebasó los límites de lo que estoy acostumbrado a presentar de mi linea principal que es el pop, la balada romántica y ahora me escabullí en lo urbano. Ya tenía ganas de fusionar ritmos y espero que eso traiga como resultado nuevas facetas dentro de mi carrera como cantante", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Vía telefónica, el artista habló de su incursión en el "perreo" y aclaró que no ingresó a éste simplemente porque se encuentre de moda.

"La balanza se inclina hacia lo urbano, pero tampoco se trata de una artimaña para saber si por ahí va la cosa, tan es así que fueron los productores quienes me buscaron a mí para decirme 'tenemos una canción para ti', me sorprendió que la rola tuviera una base urbana y que al mismo tiempo tuviera mucho de m´í, de mi esencia", externó.

Zuno informó que Lo que hicimos ayer es uno de los sencillos que conformarán su próximo material discográfico.

"Este es el sexo single del disco, me faltan cinco más. Poco a poco iremos dando a conocer las melodías, quiero dar un tiempo entre y una otra, para que la gente conecté", detalló.

El intérprete comentó que luego de presentar la producción completa desea realizar presentaciones presenciales y algunas virtuales.

"Quiero hacer conciertos, ojalá y las condiciones sanitarias lo permitan este año. Ahora, hacer algo vía streaming también es mi deseo porque así le puedes llegar a más personas de todos lados".

Algo que de igual manera ha emocionado en estos días a Andy es la aprobación que le dio Daniela Romo luego de qué el versionara el tema Mátame.

"Ella escribió un mensaje en sus redes en el que calificó muy bien mi interpretación y externó la idea de poder grabarla juntos. Estaría increíble laborar con ella, imagínense lo que sentí cuando vi el mensaje", manifestó.

En cuanto a la actuación, Andy dijo que tenía dos proyectos que fueron pausados por la contingencia sanitaria derivada del coronavirus.

"Estamos esperando que se reactiven más cosas. Hay propuestas que están por suceder, la verdad es que tengo muchas ganas de regresar a los foros", aclaró.

Como es sabido, Andy Zuno formó parte del elenco base de Mentiras. Al hablar de la obra, comentó que le dio muchas satisfacciones, sin embargo, no hay planes de que él regrese.

"Volví a la función del Auditorio Nacional del décimo aniversario que tuvo lugar en febrero de 2019 y se transmitió este 2021 por Internet. Sería maravilloso hacer una función especial con el elenco base, pero volver a trabajar en ella, no; ya me gradué de un proyecto como ese".

Por otro lado, Andy recordó a la fallecida actriz y cantante lagunera, Hiromi. Comentó que la conoció cuando ambos hicieron el musical Avenida Q.

"Nos conocimos en Avenida Q. Yo le tenía y le tengo mucho cariño porque el amor no se va a ningún lado. Hiromi es alguien que tengo en mi corazón", sostuvo.

Más de Andy

Ha hecho teatro, TV y música Ha participado en telenovelas como Papá a toda madre, Al diablo con los guapos, Señora Acero y La doble vida de Estela Carrillo. En 2013 se convirtió en el primer actor mexicano en protagonizar una telenovela estadounidense interpretando a "Rafael", esto en The Bold and the Beautiful. Ha lanzado dos discos y ya va por el tercero.