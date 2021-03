Afirman que proceso de inhabilitación contra edil de Madero es ilegal

El representante legal del primer regidor de Francisco I. Madero, Juan Carlos Perales Esparza, dijo que el procedimiento de inhabilitación contra el edil es irregular porque no hay fundamentos legales, por lo que resulta improcedente; incluso, se mandaron los oficios correspondientes al Congreso del Estado y la contestación fue la misma.

El regidor manifestó que el procedimiento administrativo que el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez inició para inhabilitarlo fue a raíz de la información que proporcionó a El Siglo de Torreón por las observaciones que hizo la Auditoria Superior del Estado de Coahuila (ASEC), por las inconsistencias que detectó en la cuenta publica del 2019, información que fue retomada por otro medio de comunicación regional.

"En base a todos los señalamientos que he estado haciendo, el alcalde empezó un proceso de inhabilitación hacia mi persona, un proceso por una información de unas observaciones del año 2019, información que me entrega el contralor y yo se la entregó a los medios de comunicación, porque es mi deber informar, sobre todo si hay alguna irregularidad", recalcó el edil.

En tanto que Edgar Castañeda Ramírez, representante legal del funcionario, dijo que "ellos mandan un citatorio foleado de la Administración de Madero, donde desconozco si están asesorados por abogados, porque eso no es de abogados. La verdad es que es algo verdaderamente torpe y jurídicamente no procede este citatorio, no son las vías correctas, no es el procedimiento correcto e idóneo y no son las partes las partes correctas las que están haciendo este citatorio".

Agregó que pese a que no hay lineamientos legales para contestar el citatorio membretado por la Administración Municipal, optaron por contestarlo.

El abogado manifestó que la "resolución" del procedimiento que inició la Administración Municipal salió el 23 de marzo del 2021 y lo firma el contralor municipal, Armando de León Solís.

"Desconozco si Armando de León Solís está asesorado por abogados, porque todo lo que está haciendo es incorrecto y por último decirles que nosotros lo manejamos directamente con el Congreso de Coahuila y nos recibieron el documento con la exposición de los puntos de la inhabilitación y el Congreso reconoce que es un procedimiento ilegal e incorrecto contra mi representado".

Juan Carlos Perales concluyó asegurando que el alcalde no puede ser juez y además lo acusó de persecución política, pues todos los días envía a elementos de la Policía Municipal o a empleados de otras áreas para seguirlo y checar cada "movimiento" que hace.