Scarlett Johansson y Florence Pugh grabaron Black Widow con neumonía

Ahora que Black Widow finalmente está viendo la luz, luego de la gran cantidad de cambios que hubo en su fecha de lanzamiento, comienzan a revelarse algunos de los detalles que pasaron durante el rodaje de la esperada cinta de Disney.

La franquicia de Marvel le da lugar a la titular agente de S.H.I.E.L.D. e inteligente asesina de la KGB, interpretada por Scarlett Johansson en su propio largometraje. Pero también a agregado a "Yelena Belova", interpretada por Florence Pugh.

Sin embargo, lograr rodar esta película sería mucho más difícil de lo que muchos hubieran pensado. Según el medio británico The Gentlewoman, consignado por Indiewire, resultó un agotador rodaje de cuatro meses en distintas ubicaciones.

Cate Shortland, directora de la película, aseguró que era como estar en el ejército. "Al final, Scarlett y Florence terminaron grabando enfermas de neumonía". El rodaje incluyó distintas locaciones como Reino Unido, Marruecos, Noruega y Estados Unidos.

Pese a ello, Shortland reconoció el trabajo y la actitud de Johansson, dado que señaló que esta siempre se mantuvo animada, "No tiene pretensiones, y eso hace que sea muy divertido estar con ella. Bromea con cada chico en el corredor, no hay jerarquía. Aprecia a la gente y hace que la gente se sienta apreciada".

En la entrevista, Scarlett también habló sobre sus controversiales opiniones, dad que ha hecho comentarios en defensa de Woody Allen, además de su blanqueado casting en Ghost in the Shell, a lo que la actriz comento "voy a tener opiniones sobre esos temas, porque así soy. Todo el mundo tiene dificultades para admitir cuando se equivocan, y que todo tenga que ser público, puede ser vergonzoso" a lo que agregó "Cosas como 'Wow, estaba realmente fuera de lugar ahí, o no estaba mirando el panorama general, o fui desconsiderado'. También soy una persona.