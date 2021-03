Triunfo de Hamilton; 'Checo' fue el Piloto del Día

- El británico Lewis Hamilton le arrebató ayer la victoria a Max Verstappen en el Gran Premio de Bahréin, la primera carrera de la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

Red Bull dominó el viernes y el sábado, pero en la carrera sobre el Circuito de Sakhir, el siete veces campeón del mundo "robó" lo que parecía hecho en los días previos. Mensaje directo del inglés, de Mercedes, rumbo a su octava corona. El podio lo completó Valtteri Bottas (Mercedes).

REMONTADA

El mexicano Sergio Pérez, en su debut con Red Bull, quedó quinto, a pesar de un complicado arranque por una falla técnica, mientras que Lando Norris (McLaren) fue cuarto.

La primera carrera mostró lo que se verá en el resto de la campaña, con la disputa directa entre el equipo alemán con el austriaco y el piloto inglés con el neerlandés. Pérez tuvo un comienzo peculiar, ni siquiera había arrancado la carrera, cuando su RB16 se apagó, una falla técnica que lo bajó de la posición 11 al último. El mexicano se pasó al pit lane y partió desde ahí. La potencia de su nuevo automóvil le dio para rebasar 15 lugares y concluir en la quinta posición, sus primeros ocho puntos como volante de Red Bull.

En su regreso a la F1, el español Fernando Alonso tuvo complicaciones con su Alpine y abandonó a la carrera; el veterano acompañó al ruso debutante Nikita Mazepin (Haas), quien no duró ni cuatro curvas sobre el Circuito de Sakhir.

La primera carrera del calendario dejó sensaciones de lo que se verá: un duelo directo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por el campeonato, una dura competencia entre Ferrari y McLaren y a un Checo Pérez con un bólido que le dará oportunidades de triunfar.

A PUNTO DE ABANDONAR

El mexicano Sergio "Checo" Pérez reconoció que casi abandona su RB16 antes del arranque del Gran Premio de Bahrein. La falla eléctrica en el monoplaza perjudicó su comienzo en Red Bull, pero logró imponerse 15 lugares y fue nombrado el mejor piloto de la carrera. "Estuve muy cerca de brincar del auto, pero de repente escuché a mi ingeniero y me dijo que estábamos bien, pero que teníamos que arrancar desde el pitlane, o sea muy atrás. Lo importante del día fue el kilometraje que sacamos, fue un gran progreso para nosotros y nos vamos felices", comentó el tricolor, al quedar quinto sobre el Circuito de Sakhir.

La carrera del tricolor fue una muestra de que con la potencia de este bólido tendrá oportunidades de competir por podios y victorias, aunque todavía le falta encontrar la sincronía perfecta con el RB16 y el motor Honda. "Cada vez mejoro en entender el auto, entonces debemos seguir trabajando fuerte con los muchachos", añadió Checo.

Pérez lamentó que su compañero, Max Verstappen, no ganara la carrera, "porque el auto estaba muy bien, pero ya regresaremos en lo que será una larga temporada". El mexicano reconoció que debe apresurar su adaptación en Red Bull, ya que "no tengo el año para acostumbrarme. El equipo me necesita rápido y debo estar ahí". El próximo Gran Premio se corre el 18 de abril, el de Emilia-Romana, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari.