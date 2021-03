¡Estamos en Tokio!

- Con sabor lagunero, aunque con camiseta de las Chivas, la Selección Mexicana de Futbol Sub 23 logró ayer su calificación al torneo Olímpico de Tokio 2020, luego de imponerse a su similar de Canadá por marcador de 2 goles a 0, en la semifinal del torneo Preolímpico que se disputa en el estadio Jalisco, de la ciudad de Guadalajara.

El lerdense Uriel Antuna abrió la puerta para la victoria azteca, al marcar el primer gol luego de aprovechar un error del portero canadiense, rompiendo así el cerrojo de un equipo que había apostado por buscar el empate. Para el surgido de la academia "Charly Soccer" y formado en las fuerzas básicas del Santos Laguna, está en puerta la firme posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos que fueron postergados el año pasado y cuyo torneo masculino de futbol está programado para disputarse a partir del próximo 21 de julio.

EL PARTIDO

Será la doceava ocasión en que el Tricolor será parte de la delegación Olímpica, tercera de forma consecutiva.

Triunfo claro de 2-0 sobre Canadá, triunfo que fue sufrido y no porque los canadienses hayan sido un rival que opusiera férrea resistencia, porque le jugara de igual a igual al cuadro de Jaime Lozano, sino porque el equipo nacional tardó demasiado en abrir el candado, con fallas clarísimas frente a la portería canadiense que fue bien defendida por James Pantemis, hasta que en el segundo tiempo, la muralla se rompió y se pudo coronar la superioridad.

Ahora la Selección Mexicana disputará el título de la región al enfrentarse contra Honduras el próximo martes.

El cuadro de Lozano deberá de concentrarse en ascender el nivel de juego, deberá de pedir apoyo de los clubes para preparar al equipo con entrenamientos, partidos, lo que se le pueda dar, para presentar una mejor cara en los Olímpicos, además de escoger con mucha sabiduría a sus tres refuerzos mayores de 24 años.

De inicio a fin, México fue mucho mejor que Canadá, equipo que salió entregado, guardándose en su campo con la esperanza de en un contragolpe golpear al favorito.Pero no, México no le dio oportunidad. Como ha sido en todo el torneo, Sebastián Córdova fue el mejor jugador del equipo nacional, acompañado del vértigo de Uriel Antuna y la inteligencia de Alexis Vega. Gracias a eso hubo varias jugadas de peligro en la primera parte, pero el gol no llegaba y eso preocupaba.

Tuvo que equivocarse el mejor hombre de Canadá, el portero Pantemis para que el Tricolor abriera el marcador, en una mala salida canadiense, Carlos Rodríguez tomó el balón pasó para Antuna que definió por debajo de las piernas del guardameta (57').

El trabajo estaba hecho, los rivales no mostraron signos de reacción. Vino un cobro de tiro libre y Johan Vásquez de rebote marcó el segundo (64').

Pudieron caer dos o tres goles más, la falta de puntería es algo en que se debe de trabajar, pero al final, la misión se cumplió y México ya tiene el boleto a Tokio.

SORPRENDEN A USA

La selección sub 23 de futbol de Honduras venció ayer por 2-1 a la de Estados Unidos y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, además de avanzar a la final del Preolímpico de la Concacaf que se disputa en Guadalajara.

Juan Carlos Obregón y Luis Palma convirtieron los goles hondureños del partido jugado en el estadio Jalisco. Jackson Yueill descontó por los estadounidenses.

Mientras Estados Unidos apostó a los pases largos en la primera mitad los hondureños basaron su juego en toques cortos, triangulaciones y algunos remates de media distancia.

En el cuarto minuto de reposición del primer tiempo, Denil Maldonado puso un balón al área que rozó al portero David Ochoa y le quedó a Obregón, anotador con el muslo derecho.

Honduras hizo el 2-0 en el arranque de la segunda parte. El guardameta David Ochoa dejó una pelota que rebotó en la pierna de Palma y fue a parar a la red.

José Reyes dejó ir el tercer gol en el 52 y eso complicó a los centroamericanos porque a continuación Yueill hizo un elegante gol de derecha al ángulo, el 2-1 final.

12 OCASIONES ha logrado México clasificarse al torneo de futbol de Juegos Olímpicos.

Clasificados