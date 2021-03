Alcalde de Lerdo solicita apoyo a AMLO para resolver problemas

El alcalde Homero Martínez Cabrera solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo para resolver dos problemas de Lerdo que se traducen en fuertes erogaciones y más graves problemas económicos para el Municipio.

Martínez Cabrera aseguró que durante la visita de López Obrador a la Comarca Lagunera pudo entregar la petición que incluye dos temas: el de los extrabajadores municipales que implica liquidaciones millonarias (debido a que el problema no se atendió a tiempo) y el problema de la termoeléctrica de Villa Juárez.

El alcalde de Lerdo aprovechó la oportunidad de estar cerca del mandatario federal para hacerle entrega de una tarjeta informativa donde le solicita su apoyo.

El tema relacionado con el conflicto laboral que afronta la actual administración implica un adeudo de 200 millones de pesos como consecuencia del despido de 55 trabajadores municipales en el 2007 y que no fueron liquidados en su momento. Esta situación ha provocado que hoy en día se tenga un laudo del 2017, donde se obliga al Municipio a cumplir con las liquidaciones correspondientes, salarios caídos y restitución de los puestos.

El otro tema tiene que ver con la termoeléctrica de Villa Juárez, que utiliza agua subterránea y no aguas tratadas para generar energía, situación por la que la actual administración municipal ha pugnado ante las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se respete el contrato entre la CFE y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), sin tener hasta el momento una respuesta favorable.

Ambos temas afectan directamente a las finanzas del Municipio.

Por un lado se busca el apoyo en el tema de los extrabajadores para poderles ofrecer una mejor alternativa de solución al conflicto, y en el caso de la termoeléctrica, no permitir que siga creciendo el adeudo del Sapal con la Planta Tratadora de Aguas Residuales por el incumplimiento de la CFE de no utilizar las aguas tratadas del municipio, mismas que no obstante sí tendría que pagar Lerdo.

Por este motivo el año pasado el diputado Gerardo Villarreal Solís, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sometió a punto de acuerdo para la CFE, pidiéndole dejen de utilizar agua de consumo humano para la generación de energía eléctrica.

Adicionalmente el uso de agua potable para generar energía eléctrica está en contraposición al proyecto de Agua Saludable Para La Laguna que ha mencionado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y que busca traer agua de la presa para surtir los municipios de La Laguna por ser ya un área de escasez de agua. Actualmente la Central Termoeléctrica extrae agua potable de 9 pozos, provocando así grandes afectaciones en los mantos freáticos de Villa Juárez, por todos conocido como la burbuja de agua que es una reserva natural de agua.