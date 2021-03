Nuevo tiroteo, ahora en Maryland

Dos personas murieron y una tercera resultó herida durante un tiroteo el domingo en una minitienda de 24 horas y gasolinera de Maryland, informó la policía.

El departamento policial del condado Baltimore investigaba si el tiroteo en una tienda Royal Farms estaba relacionado con un incendio y otros disparos ocurridos 15 minutos después en un complejo de apartamentos cercano, reportó el periódico Baltimore Sun.

La persona baleada en el complejo tenía una herida por arma de fuego que parecía ser autoinfligida, señaló la policía. El diario reportó que en el estacionamiento había un cuerpo cubierto con una lona y que un apartamento en el complejo estaba fuertemente quemado.

Robert Reason, portavoz del Departamento de Policía del condado Baltimore, dijo que por ahora no podía difundir más información acerca de los tiroteos.

"No estamos confirmando que ningún incidente esté relacionado", le dijo a The Associated Press. "En este momento estamos aguardando a que básicamente los investigadores hagan su parte, hagan su investigación y luego nos contacten y nos actualicen sobre la información confirmada que tienen".

Breahna Brown, portavoz de Royal Farms, dijo que por el momento la compañía no tenía comentarios sobre el tiroteo en su tienda.

BALACERA EN VIRGINIA

Dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas la noche del viernes en tres tiroteos en Virginia Beach (Virginia, EUA), en un momento en el que se ha reactivado el debate sobre el control de armas en el país norteamericano.

La Policía de esa ciudad costera del sureste de Virginia estaba patrullando el paseo marítimo al filo de la medianoche cuando escuchó "múltiples disparos" y encontró a ocho personas heridas de bala, que fueron hospitalizadas y en algunos casos se encontraban en estado grave, explicaron los agentes en un comunicado este sábado.