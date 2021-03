Sudáfrica queda eliminada de la Copa de África 2022

La selección de Sudáfrica se quedó fuera de la Copa de África 2022 al caer contra Sudán (2-0), mientras que Aderito Pires da Mata, apodado 'Iniesta', marcó en Ghana, pero no pudo evitar la sexta derrota de Santo Tomé y Príncipe.

Los sudafricanos, campeones continentales en 1996, no podrán estar en Camerún el próximo año al caer en Jartum ante el cuadro sudaní, que resolvió el encuentro y su clasificación en el primer periodo con los tantos de Saifeldin Bakhit y de Mohamed Abdel Raman.

El conjunto que dirige Hubert Velud aguantó bien en el segundo tiempo y acabó sellando su regreso a la CAN, torneo que no juega desde 2012. Los sudaneses acabaron segundos del grupo C tras Ghana, que resolvió con facilidad (3-1) la visita de Santo Tomé y Príncipe, para el que salvó el honor Iniesta.

Con el billete en el bolsillo asegurado para ambos contendientes, Túnez acabó esta fase con un triunfo ante Guinea Ecuatorial (2-1) en un encuentro en el que Carlos Akapo, defensa del Cádiz, se metió en propia puerta el segundo tanto del equipo mediterráneo.