Presenta Putin 'malestares menores' tras vacunación contra COVID

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que "casi" no tuvo efectos secundarios tras vacunarse por primera vez, el pasado 23 de marzo, contra el coronavirus.

De acuerdo con la agencia Interfax, el mandatario ruso, quien se ha negado a decir cuál de las tres vacunas rusas existentes le aplicaron, señaló en entrevista con el canal de televisión Rossiya, que "las primeras cinco horas" tras recibir la vacuna no sintió nada. Después, al levantar el brazo izquierdo, donde lo inyectaron, dijo haber sentido "no dolor, no, algún tipo de malestar. Pero estos fueron todos los efectos secundarios".

El mandatario ruso explicó que en caso de cualquier eventualidad, había puesto un termómetro en su mesa de noche y que a la mañana siguiente, al despertar, "sentí un ligero dolor en los músculos. Me tomé la temperatura, estaba normal".

También dijo, de acuerdo con Interfax, que tras vacunarse pasó tres días sin hacer deporte. "No jugué hockey, no fui al gimnasio, ni nadé".

La agencia informó que Putin prevé lograr para finales de verano la "inmunidad de rebaño", gracias a la vacunación, para poder hablar de un levantamiento a gran escala de las restricciones impuestas en Rusia para evitar la expansión del coronavirus.

"Eso va a suceder, tenemos que escuchar a los expertos, esto ya se dijo, después de que se haya creado la inmunidad poblacional. Para que esto suceda, alrededor de 70% de la población adulta necesita vacunarse".

Si la vacunación continúa "al mismo ritmo que ahora, creo que en el verano, a finales del verano, debemos lograr ese indicador", añadió.