Documentalista Bruno Santamaría es reconocido en Argentina

El documentalista mexicano Bruno Santamaría fue con su película "Cosas que no hacemos" al BAFICI de Argentina y obtuvo dos galardones, incluido el Gran Premio de la Competencia Oficial Americana. También recibió una Mención Especial de la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina (FEISAL) donde únicamente acceden realizadores menores de 35 años.

El BAFICI, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, es uno de los más importantes de Sudamérica. "Estamos muy contentos y contentos con el Gran Premio y también con el FEISAL donde era más de 20 películas donde no hay división de ficción y documental, eso me parece un premio importante que seguramente ayudará a que se vea más la película", dijo Santamaría. "Cosas que no hacemos", hecho en la isla El Roblito, en Nayarit, sigue a un adolescente que diariamente junta el valor necesario para contarle a su familia sobre esas supuestas cosas que no deben hacerse, como en su caso, vestirse de mujer.

El año pasado la producción ganó en los certámenes de Lima (Perú) y Los Cabos (México). Su estreno en salas nacionales se estaría pensando para junio próximo. "Todo dependerá cómo avanza la cuestión del Covid, (pero) ese es el ideal y también hay pláticas para estrenarlo en Colombia y pronto estará en Polonia en una gira similar a Ambulante, también estará en uno de Estados Unidos", informa Santamaría.

"La película ha podido ser vista, remueve y toca corazones, nos han compartido comentarios de varias partes del mundo", agrega. Esta noche "Cosas que no hacemos" también fue reconocido por FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, con un galardón que le permitirá ser exhibido en dos ocasiones por la señal de TVUNAM, la primera este sábado en punto de las 22:00 horas.