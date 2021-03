Voz del Dihablo

Se ha venido hecho una costumbre “celebrar” a discos que cumplen años de haberse publicado.

En esta semana, varios buenos trabajos destacaron en este rubro: Rock in Rio, de Iron Maiden; Jomsviking, de AmonAmarth; Amongthe Living, de Anthrax; Love at First Sting, de Scorpions; y hasta una pieza clásica como Machine Head, de Deep Purple.

Pero el tema que hoy nos ocupa será una obra mágica, clave y estratégica en la construcción de mi gusto musical: Arise, de Sepultura.

El material de estudio, que durante muchos años he sostenido es el mejor de la banda, llegó a 30 años desde su publicación.

¡Una verdadera locura! Es decir, Arise salió a la luz el 25 de marzo de 1991, ese lejano y ya romántico año en el que (para mí) se produjo una verdadera revolución en cuanto a material original de bandas que se volvieron muy importantes (o que ya eran) en la historia del rock y el metal.

Quizás no lo escuché desde la fecha de su lanzamiento, pero por aquellas épocas de segundaria, a partir de 1992, se convirtió en parte de mi ‘soundtrack’ cotidiano.

Una y otra vez repasé Arise; 9 ‘tracks’ con una duración de 42 minutos y 35 segundos en total. Recuerdo también a una de esas revistas españolas, que nos llegaban con 6 meses o más de retraso, poner la portada de Michael Wellan como la mejor de su año en el metal.

Mágica, aterradora, ¿futurista?, la ilustración de Wellan es hipnotizante.

El disco comienza con sonidos industriales y cavernosos a la vez, como si estuviéramos entrando a una dimensión desconocida en una película de terror. Y de inmediato, el golpeteo de ‘toms’ de la potente batería de Igor Cavalera, los endemoniados ‘riffs’ de Andreas Kisser y el preciso bajeó de Paulo Jr., para darle entrada así a la voz iracunda de Max Cavalera.

¡Quéalineación de estrellas! I see the world… old, I see the world… dead.

Cuando esos sonidos llegaron por primera vez a mi cabeza, recuerdo haber pensado que era lo más pesado que podía existir, que no podía haber algo más pesado.

Las noticias de la presentación de Sepultura en México me hacían imaginar lo que sería estar ahí, presenciando un brutal show en directo. Imaginaba todo tan maligno.

Luego tuve que ir para atrás en la discografía de estos maravillosos músicos brasileños, hasta el Bestial Devastation y el MorbidVisions, así, en conjunto.

Esa calidad de audio de reputación cuestionable le daba al sonido de la banda cierto halo de mayor “maldad”, hasta los diabólicos dibujos “mal” realizados.

Fue una gran época que jamás regresará (así se habla del pasado, con nostalgia, no es que me encuentre sufriendo ni nada). Arise se grabó bajo el sello de RoadRunner Records en el MorrisoundRecording, en Tampa, Florida ¿les suena familiar?

Representó para Sepultura dar un brinco importante a nuevas latitudes; una vez terminada la grabación del mítico álbum, la banda se embarcó en una gira de 220 presentaciones por 39 países.

En la Ciudad de México, si no mal recuerdo, se presentó en la Arena Adolfo López Mateos, como lo hiciera tres años antes (1989) en la promoción de otro álbum de mucho respeto, el BeneaththeRemains.

Eran los años maravillosos. Todavía había metal de calidad, ‘oldschool’, y en MTV aún pasaban música. Junto al larga duración, Sepultura editó el ‘single’ DeadEmtryonicCells, en el cual se incluyó un ‘cover’ de Motorhead, Orgasmatron, haciendo de esta una canción propia y mucho más potente que la original.

En la Comarca Metalera, muchos años después, tuvimos la oportunidad de presenciar lo que quedaba de la banda. Fue en aquel recordado S.O.S. ReunionFest, junto a Sadus y Obituary (como en sus años mozos); aunque en la alineación ya no estaban los hermanos Cavalera, el concierto se disfrutó. Derrick Green se hizo cargo de las vocales mientras en la batería estaba Jean Dolabella. 4 de mayo de 2007. Justo hace seis años, en este mismo espacio, hice mención de aquel memorable (e “irrepetido”) evento en mi querida región.

Resulta increíble darnos cuenta cómo pasa el tiempo, y la música, como los vinos; los buenos sobreviven y se disfrutan igual… o incluso aún más.

Por hoy, es todo, amigos.

Que sigan disfrutando del ‘heavy music’.Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook] y @VozdelDihablo en Instagram y Twitter.