La mañana de hoy 28 de marzo, adultos mayores de distintas edades acudieron nuevamente al Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) en Torreón por la campaña de vacunación contra COVID-19.

Algunos llegaron desde las 03:00 horas de la mañana, pese a no contar con los 80 años de edad requeridos dada la programación.

Entre los asistentes se encuentran adultos mayores con registro, otros que recibieron llamada por los Servidores de la Nación para la cita y otros sin cita.

Uno de los acompañantes reclamó que no deberían acudir quienes no cuentan con cita o no cumplen con la edad, ya que como se estableció se iniciaría con mayores de 80 años, para ir reduciendo la edad requerida conforme se cubriera a tales grupos.