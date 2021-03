Culpan a Machine Gun Kelly de haber sido infiel con Megan Fox

La modelo Sommer Ray se manifestó para acusar al cantante Machine Gun Kelly de haberla engañado con la actriz Megan Fox, cuando estos aún no habían terminado.

Sommer y Kelly salieron durante tres meses antes de terminar en abril del 2020. Según las palabras de la modelo, ella y el cantante salían mientras este grababa la película "Midnight in the Switchgrass" con Fox. Asegura que pisó con cuidado durante meses, ya que primero quería comprobar si era lo suficiente bueno para ella, enfatizando que, si se ve la línea del tiempo, este la engaño con Megan.

Relata que mientras estos dos se encontraban filmando, estaba en Puerto Rico, siempre un hotel, confiada y tranquila pensando que Megan era mayor, estaba casada y tenía hijos, por lo que no desconfiaba.

Fox y Kelly volvieron pública su relación ese verano, por medio de fotografías donde se les podía ver pasando tiempo juntos, dado que Fox y su ex esposo confirmaron su separación dada en el 2019 luego de 10 años de matrimonio.

Ray enfatiza que la razón de su molestia fue la forma en que el intérprete de "Bloody Valentine" volvió pública su ruptura, escribiendo en redes sociales "Ella se llevó sus cosas el día de mi cumpleaños. Cool". A lo que Ray respondió "¿En serio? pensé que ella te había dado tu regalo de cumpleaños".

Ray relata que confrontó a Kelly dado que este no la dejó acerarse al set de grabación del video de "Boody Valentine" (video que grabó con Megan Fox), a lo que él argumentó que se trata de restricciones a causa del COVID-19. "Creo que aún si hubiera tenido relaciones con él, me habría engañado con Megan". Asegura que no lo ha vuelto a ver, pero que si llega a escuchar esto, seguramente la culpará a ella.

"No lo odio, hacen una pareja linda".