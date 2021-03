El 'Tata' explica la derrota azteca

- Que no fue culpa del nueve, que no fue culpa del sistema. Gerardo Martino acepta la derrota ante Gales, acepta que el equipo mexicano no jugó bien, pero también pone énfasis en que el gol partió de un fuera de lugar y que el árbitro fue muy localista.

Así lo aclara "El Tata": "El partido pasó por otro lugar, no por jugar sin un centro delantero natural… Debimos forzar el juego por dentro. Teníamos superioridad en la mitad de la cancha. Debimos gestar más el juego. Lo del cetro delantero es la culminación, en ese sentido 'Chucky' (Hirving Lozano) tuvo dos situaciones en el inicio del juego y después en la segunda parte…Así que las tuvo".

También tuvo que ver el arbitraje: "El árbitro tomó decisiones equivocadas. Fue un juego cortado, de roce, ríspido, no un juego de precisión, e ignorar las características del juego en los 90 minutos es algo que debemos de trabajar".

Pero este no es el peor juego que se ha ofrecido bajo su mando: "El primer tiempo con Japón es lo peor que hemos tenido. Hoy nos faltó claridad, velocidad, precisión, pero no fuimos avasallados con el rival… Se hizo un gol que no debió ser válido, un fuera de lugar muy claro, estuvo dos o tres metros de inhabilitado. El problema fue perforar el sistema defensivo del rival, y cómo resolverlo, además de utilizar los centrales y a Memo (Ochoa) para dar la vuelta. No fuimos superados por el rival".

Hay que ocuparse de manejar las emociones y no caer en las provocaciones ni en las broncas: "Todos nos salimos del juego. Observamos rápidamente el offside del gol, una jugada muy grosera, no fue fino, nos desacomodó y provocó todo lo que pasó a continuación, los roces, la falta de agilidad del juego, el árbitro dialogando demasiado con los futbolistas, fue algo que hablamos en el entretiempo, no supimos escaparnos de todo lo que genera el rival, el árbitro y sus decisiones… Debimos concentrarnos más en nuestro juegos, y no atender situaciones adversas… Cuando te generan este tipo de situaciones hay que aprenderlas a resolver...Fue un aprendizaje, pero con VAR no tendríamos gol en contra".

Nunca es bueno perder, mencionó, "pero es bueno encontrarnos con esta forma de jugar del rival. Tiene mucho que ver con aquel juego contra Suecia en el último Mundial (Rusia 2018), un rival tirado atrás que aprovecha la pelota parada. Debo decir que es mucho más productivo, corregir en un juego amistoso, que encontremos esto en un momento cumbre como una Copa del Mundo".

Y por último, dejó en claro que no piensa en llamar a otros "nueves", cortando una posible convocatoria de Rogelio Funes Mori o Santiago Ormeño: "No se de qué se hable, pero las dos opciones de centro delanteros que trajimos Alan Pulido y Henry Martín, no pudieron jugar, Alan se lesionó aquí, Henry no pudo entrenar ni un solo día. No entiendo que alguien pida otros delanteros cuando no han podido ni mostrarse".