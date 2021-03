Llegará nuevo material de Amy Winehouse

Se ha dado a conocer el nuevo álbul triple compilatorio titulado "Amy Winehouse At The BBC", cuyo lanzamiento se planea llegue a mmediados del presente año. Se trata de la expansión del trabajo póstumo de la cantante.

Al mismo tiempo, al lanzar el material se podría disponible por primera vez algunas de las presentaciones favoritas de los fans de Amy, como el audio de Jools Holland "A Tribute To Amy Winehouse".

Otra de las grabaciones de las cuales los fanáticos van a poder disfrutar sería "The BBC One Sessions Live At Portchester Hall", que estaría llegando en los formato CD y LP.

El tracklist se divide en tres secciones, el primero será "Amy Winehouse at The BBC", un segundo lado de "The BBC Sessions" y uno tercero como "Amy Winehouse at the Porchester Hall".

Según expertos en conservación musical, este es el tipo de formato que puede mantenerse en discos de vinyl sin perder valor con el paso del tiempo.

Amy Winehouse falleció el 23 de julio del año 2011 a los 27 años de edad a causa de una intoxicación severa con alcohol.