Ganan sorpresa de El Siglo

Aprovechando una promoción, Olga y Cutberto decidieron renovar su suscripción en octubre. "Nosotros ya éramos suscriptores desde hace muchísimos años", entonces quisimos renovarla para esas fechas.

Pero la fortuna siempre estuvo con ella y su esposo Cutberto Rodriguez Delgadillo.

El equipo de Suscripciones de El Siglo nos ayudó a tramitar la nueva suscripción.

"Las chicas se portaron divinamente, yo les decía que ni siquiera estaba interesada en el premio, ni en el viaje, somos personas de la tercera edad, de la cuarta casi y tenemos algunos problemas de movilidad, él necesita silla de ruedas para este tipo de desplazamientos. Nosotros estábamos interesados en el periódico, pues es una tradición leerlo diariamente en casa".

EL DÍA DE LA SORPRESA

Con la suerte echada y una nueva suscripción, Olga y Cutberto siguieron leyendo normalmente El Siglo de Torreón. La sorpresa fue monumental, cuando el día que se publicaron los nombres de los ganadores, Cutberto estaba entre ellos.

El sentimiento de alegría al haber ganado se vió un poco empañado por la problemática de movilidad, pero el equipo de El Siglo de Torreón superó sus propias expectativas con una solución inesperada.

AGRADECIDOS CON EL SIGLO

"Las personas que nos atendieron, simplemente maravillosas, quienes integran el departamento de Suscripciones, la Lic. Jacqueline, todo el mundo se portó muy bien. Debido a nuestro problema de movilidad habíamos decidido no asistir al viaje, yo les decía que nosotros solos no podíamos y que no importaba si el premio se quedaba sin usarse, ya estábamos encantados simplemente de saber que habíamos ganado, pero ellos buscaron una solución y autorizaron que mi hija nos acompañara, lo cual permitió que realizáramos el viaje".

La travesía resultó cómoda y tranquila para la familia, pues hacía más de 5 años que no visitaban juntos la playa, a pesar de que cuando las hijas eran pequeñas cada año visitaban por lo menos una vez la playa de Mazatlán.

GRANDES RECUERDOS

"Afortunadamente pudimos ir, el simple hecho de estar en Cancún ya representaba un cambio. A decir verdad, nos trataron como reyes. Llegamos a un hotel lleno de comodidades, un excelente servicio y en realidad no hay ninguna necesidad de salir de ahí, es una fortaleza donde puedes relajarte hasta que tengas que volver al aeropuerto".

Sin embargo, las locuras que más se lamentan en la vida son las que no se cometieron cuando se tuvo la oportunidad, por lo que Olga y Cutberto decidieron aprovechar los servicios turísticos del Hotel Xcaret.

"El hotel era precioso y no se necesita salir, pero ya estábamos allá y sí lo hicimos. Fuimos a Xel Ha a visitar como parte de lo que nos ofrecieron, también ahí nos atendieron magníficamente, todo estuvo hermoso, nos la pasamos muy, muy bien".