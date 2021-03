EUA condena matanza en Myanmar y el 'reinado de terror' militar

El titular de Exteriores estadounidense reaccionaba así a la muerte de al menos 91 personas a manos de las autoridades militares de Birmania (Myanmar), donde este sábado se registró la jornada de represión más sangrienta desde que arrancaron las protestas contra el golpe de Estado de febrero.

We are horrified by the bloodshed perpetrated by Burmese security forces, showing that the junta will sacrifice the lives of the people to serve the few. I send my deepest condolences to the victims’ families. The courageous people of Burma reject the military’s reign of terror.