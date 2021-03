Grey’s Anatomy anuncia el regreso de Chyler Leigh como 'Lexie Grey'

De acuerdo al portal Deadline, Leigh repetirá su icónico papel como la media hermana de “Meredith Grey”, “Lexie Grey”, quien murió al final de la octava temporada tras un accidente aéreo y la cual “resucitará” en una participación especial de la temporada 17.

Dicha aparición se concretará en el episodio de la próxima semana, en un mundo onírico que tiene a la playa como escenario.

You've been waiting for this one pic.twitter.com/HlX6d8rO56