Se va a terminar la pesadilla: AMLO a La Laguna por falta de agua

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció oficialmente el inicio de la obra del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, esto mediante un evento realizado este sábado en la mañana en la ciudad de Torreón.

El mandatario nacional estuvo acompañado de los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro, respectivamente, así como de alcaldes y alcaldesas de los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, Viesca, Tlahualilo y Francisco I. Madero; de la misma forma estuvieron presentes la directora de la Conagua, Blanca Jiménez y el responsable del proyecto, Germán Martínez.

Ante medios de comunicación, las autoridades federales precisaron que el Gobierno de México invertirá en infraestructura alrededor de 8 mil millones de pesos, iniciando en este año con un monto de 1270 millones solamente en este 2021, prometieron además que para finales de 2023 se esté dotando a la población de La Laguna de agua extraída y potabilizada desde las presas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas.

“Se va a terminar la pesadilla, la preocupación, de estar con la conduerma, de estar con la preocupación de que no se está tomando agua sana en la Laguna, porque se llegó incluso a instalar plantas de tratamiento para el arsénico, eso no sucede en otras partes del país y es totalmente inaceptable, independientemente de la eficacia que puedan tener esas plantas de tratamiento, pues psicológicamente la gente no puede estar tranquila, por eso es una gran obra”, afirmó el presidente durante su intervención.

También señaló que la principal amenaza para la salud pública en temas hídricos es la concentración de arsénico en el agua del subsuelo, por lo que en ese sentido el proyecto de “Agua Saludable para La Laguna” se ha vuelto una prioridad para su administración, de la misma forma que lo son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y otros proyectos de alto calado impulsados desde la federación.

“Estamos aquí para constatar el avance de este proyecto, como se ha dicho muy importante, el que haya agua saludable para La Laguna, ya tenemos el diagnóstico, sabemos cuál es el problema, ha habido una sobreexplotación de los mantos acuíferos… Ha significado extraer agua cada vez de mayor profundidad en el subsuelo, ya es agua contaminada, en este caso de arsénico, es un elemento dañino para la salud, por eso se tomó la decisión de priorizar para toda esta región este proyecto, todos sabemos que hay muchas prioridades, hay grandes, graves problemas nacionales, regionalmente lo mismo, pero debemos priorizar, el decidir con mucha objetividad qué se puede hacer en beneficio del pueblo”.

El evento inició en punto de las 10:00 horas y se desarrolló en el estacionamiento del Servicio de Administración Tributara (SAT) de Torreón, a las afueras del mismo se desarrollaron manifestaciones a favor y en contra del presidente, aunque según autoridades locales no se reportaron mayores incidentes, esto gracias al despliegue de agentes de Seguridad Pública, Tránsito y hasta de Protección Civil.