Margot Robbie y su relación con DC

Margot Robbie, una actriz australiana que alcanzó la fama luego de interpretar el papel de Harley Quinn en la primera entrega de Suicide Squad, a reaparecido en el nuevo trailer de The Suicide Squad, que da seguimiento a la primera cinta y a Harley Quinn: Birds of Prey, historia centrada en Harley luego de los acontecimientos finales de la primera película.

Si bien, haber visto a la actriz de nuevo encarnando el personaje causó gran emoción y expectativas en los fanáticos de DC y los cinéfilos en general, lo cierto es que la relación de Margot con la franquicia ha sido mucho más complicada que eso.

En el año 2016, cuando Margot protagonizó la cinta junto al actor Jared Leto, estuvo trabajando bajo términos que poco la hicieron sentir tranquila. La actriz admitió para The New York Times, años después del estreno de la película, que uno de los momentos más incómodos para ella, fue el haber tenido que usar un vestuario que la hacía sentir muy incómoda, además, para su sorpresa, luego de terminar las grabaciones, su apariencia fue modificada con el uso de photoshop para volver su ropa aún más "reveladora".

"Utilice una especie de shorts diminutos, catalogados como 'sensuales' porque son de colores brillantes y divertidos, no porque Harley deseara que los hombres volearan a verla. Era su personalidad".

Agregó que, siendo ella misma, Margot Robbie, no, no se sentía cómoda con dicho atuendo, e incluso aseguró que no volvería a usarlo en la siguiente entrega de Suicide Squad, y mucho menos, en Birds Of Prey donde ella figura como productora.

Para la realización de la cinta que se centra en Harley Q uinn, Margot sabía que debía ser contada desde otra perspectiva, por lo que fue la directora Cathy Yan la encargada de llevar a cabo la realización de esta puesta en pantalla.

Uno de los aspectos más representativos del film fue la selección de vestuario, que corrió a cargo de Erin Benach, quien consideró que la vestimenta de cada uno de los personajes debía ser parte de la narrativa de la historia, y no sólo volver a las actrices una pieza de decoración.

En el nuevo trailer de The Suicide Squad se puede ver a una Harley más libre y, especialmente, con mayor sensación de realismo y movimiento, tal como sucedió en Birds Of Prey. Se espera que el estreno tenga lugar el próximo seis de agosto, contando con un premier simultánea tanto en cines como en la plataforma de HBO Max.