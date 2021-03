Antonio Briseño aguanta las críticas ante derrota

Así como se engalló para calentar el Clásico en la previa del duelo ante el América, ahora Antonio Briseño pidió a la gente de comunicación de Chivas permitirle "dar la cara" después de la derrota, aunque advierte que no se arrepiente de nada y todavía le resta cuerda al campeonato.

"No me arrepiento de nada de lo que dije, tendremos una revancha. El futbol es así, esperemos que sea pronto, no pasa nada. Al final, es un gran equipo el que nos vino a enfrentar y ahora sí hay que aguantar, para eso estamos, para aguantar los madrazos", comentó el defensor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antonio Briseño Vazquez (@pollobv)

AÚN TIENE FE

Hay formas de caer y la de Chivas contra el América fue lamentable, pero "El Pollo" aseguró que nada está perdido, que no los subestimen por la posición 16 que ocupan actualmente en la tabla, porque viene lo mejor en el cierre.

"Al final será la evaluación, un Clásico no se puede compensar diciendo que solo se perdió, se deja una marca y poder tener una revancha, ellos ya tuvieron la revancha. Hay buenas oportunidades para revertir".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chivas (@chivas)

La obligación es estar en la última instancia, "tenemos que clasificar a la Liguilla y peleando el título se va a compensar. Estamos fuera de los clasificados al repechaje. Hay que sumar y meternos partido a partido".

Por otra parte, señaló que los seis jugadores que se encuentran con la Selección Preolímpica en busca del pase a Tokio 2020 llegarán a cambiar el chip, ya que andan en muy buen momento y recobrando la confianza perdida. "Están con la mente más despejada, creo que es bueno que sientan la satisfacción de conseguir algo".