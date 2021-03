Denuncian irregularidades financieras

Denuncian presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas municipales, por parte del alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Avalos Rodríguez.

El primer regidor Juan Carlos Perales Esparza, especificó que entre los "detalles" detectados es con el terreno que propuso para la construcción del Hospital del Seguro Social, tiene un costo de 15 millones de pesos, pero de acuerdo al "sondeo" que ha hecho con ejidatarios, un predio parcelario con la superficie que especifica, tiene un costo mucho menor; razón por la cual como integrante de la Comisión de Hacienda solicitó el avaluó y no se le ha entregado la información, además, consideró que, no se ha hecho el adecuado procedimiento para la solicitud del crédito, pues como ya se sabe esperan que el Congreso del Estado autorice 20 millones de pesos que serían utilizados para la compra del predio y otros gastos.

"No está del todo claro, no hemos visto el contrato, la petición del Seguro Social o de la federación para llevar a cabo tal obra, el alcalde menciona que es una obra de 500 millones de pesos para el municipio de Francisco I. Madero, que le solicitan 2 hectáreas y media y dice que cuestan 15 millones de pesos las hectáreas, cosa que se me hacen caras para ser un terreno parcelario y yo he preguntado a varios ejidatarios y me dicen que cuesta mucho menos".

Agregó que en la Comisión de Hacienda no se dictaminan las propuestas y se "suben" directamente a las sesiones de Cabildo, sin analizarse y aprobarse por los integrantes. También ha solicitado información sobre la nómina, la relación de proveedores, contratos, pero la respuesta es que se la información está publicada en el portal oficial.

La negativa de información es la recaudación por el servicio de parquímetros, pues como se recodará luego de la cancelación del contrato con la anterior empresa, la cual incluso todavía no hay una resolución sobre el proceso legal, y desde hace prácticamente un año que el municipio se encarga del servicio.

"Están los parquímetros cobrando, dan recibos no foliados, el recurso no ingresa a la Tesorería, se sabe que la encargada de Parquímetros es quien recauda el dinero y posteriormente lo entrega a la Tesorería. Son cosas que no están claras, queremos saber a dónde está yendo a parar el dinero".

El primer regidor destacó que, ya presentó un oficio en la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Congreso del Estado a fin de que se haga una investigación al respecto.