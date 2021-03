Carlos Correa se marcha del equipo de Houston Astros

El paracorto de Houston Astros, Carlos Correa, rechazó un ofrecimiento de una prórroga de su contrato por seis años y 120 millones de dólares, que abarca del 2022 al 2027, y dice que no sabe si llegará a un acuerdo con el club antes de que venza el plazo la semana que viene.

INCERTIDUMBRE

Correa cobrará 11,3 millones de dólares esta temporada y quedará en libertad si no arregla una extensión.

"Como van las cosas, no sé qué pasará", declaró Correa el jueves. "La primera oferta que me hicieron me pareció muy baja. Si eso es lo que piensan de mí, creo que trataré de darle otro título a la ciudad de Houston y después exploraré la agencia libre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Correa (@teamcjcorrea)

Correa dijo que la oferta por seis temporada fue hecha hace varias semanas.

"No hubo conversaciones después de eso", expresó. "No hablamos de una posible extensión desde entonces, de modo que me preparo para ser agente libre este año". Houston inicia la temporada el jueves que viene en Oakland y Correa dijo que a partir de entonces no habrá más conversaciones.