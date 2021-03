Siempre sentimos cerca a México: Rafael Novoa

Aunque entre México y Colombia hay una distancia aproximada de más de tres mil kilómetros, de acuerdo con el actor Rafael Novoa, su nación siempre ha sentido cerca a Tierra Azteca.

"En Colombia, desde niños o jóvenes crecimos con mucha televisión mexicana, entonces conocemos bien todo lo que tiene que ver con México. Nosotros siempre sentimos cerca a México", dijo en entrevista.

Con motivo de la llegada a Amazon Prime de la serie de época, La templanza, inspirada en el libro homónimo de María Dueñas, Rafael charló en exclusiva de este proyecto en el que da vida a "Mauro Larrea".

¿Cómo te sientes ante la llegada de La templanza a Amazon?

Estoy a la expectativa de todo, de cómo va a funcionar el proyecto a nivel mundial. Cuando te dicen que se estrena en 240 países y territorios, es un número importante, el cual no puede pasar desapercibido. Tenemos un producto de excelente producción, vestuario, historia y arte para que la gente disfrute al 100 por ciento de esta serie.

¿Coincides entonces en que hay mucha expectativa de la gente por verla?

Pues seguramente. Todo producto nuevo genera una curiosidad acerca de cómo puede funcionar y cuál puede ser su resultado. También debe haber expectativas de la gente que conoce los libros de María Dueñas como El tiempo entre costuras y bueno a la expectativa de qué va a pasar con La templanza.

¿Tenias conocimiento de la novela de María Dueñas o bien de otros trabajos de ella ?

Si claro, El tiempo entre costuras y Las hijas del capitán son mis novelas favoritas de ella. A la hora de los castings no soltaban información, solamente trabajábamos las escenas, pero no sabíamos de dónde provenían. Luego nos dijeron de qué se trataba y apenas tuve la oportunidad y de inmediato conseguí el libro La templanza y fue genial, lo leí en unos días y fue genial, ya que tiene una excelente narrativa de principio a fin.

Siendo una serie de época, comparte los detalles que más te asombraron a la hora de hacerla y prepararla

Hacer época no es fácil; requiere esfuerzo, dedicación y compromiso. Se cuidó hasta el más mínimo detalle por eso es que hicimos 10 capítulos en seis meses. El vestuario fue fantástico, al igual que el ambiente y las locaciones. El resultado es óptimo cuando se compromete con lo que se está haciendo.

¿Cómo describes a tu personaje, "Mauro Larrea"?

"Mauro" pensaba que había levantado una fortuna tras años de trabajo y pues jamás pensó que se le iba a derrumbar todo por lo que luchó durante años por un revés inesperado. Ahogado por las deudas apuesta hasta un último recurso, se le presenta una oportunidad para resurgir, sin embargo, se jugará el todo por el todo.

"'Mauro' es un personaje para mi muy humano. A pesar de que se desarrolla a finales del siglo XIX , se adapta a la actualidad. Conozco muchos "Mauros" hoy en día y eso hace que se genere identificación entre el público y él".

¿Cómo es que "Mauro" se relaciona con los demás personajes ?

Él tiene una relación muy particular con cada uno de los personajes porque va reestructurando el camino que tiene que recorrer para poder determinar su objetivo final. El toma una decisión, pero para tomarla tendrá que asumir riesgos y conocer demasiadas personas.

La audiencia vera una historia de amor, pero no la típica llena de romance, ¿No es así?

Efectivamente. No es una historia rosa, aquí estamos hablando de personajes maduros. Más que un enamoramiento, es una cuestión de una atracción muy fuerte que entra por los ojos y se va complementando con las vivencias de cada uno y sus necesidades.

¿Has trabajado en otros proyectos recientemente?

No, este proyecto se hizo en 2019, regrese a Bogotá y luego llegó la pandemia y desde entonces no he hecho otro trabajo. He participado en varios castings y estoy a la espera de ver qué ocurre.

De tus trabajos previos a La templanza, ¿Cuáles consideras han marcado tu carrera?

En todo proyecto uno va evolucionando y va encontrando nuevos retos que uno va asimilando de una manera más relajada y profesional y a la vez madura. Estoy en un momento de madurez de edad y profesional y eso esta funcionando muy bien con los proyectos que he podido hacer.

"Por ahora hablaría de las últimas series que he podido laborar como A corazón abierto, Alias el mexicano, El bloque de búsqueda o Sala de urgencias; las cuales me han dado muchas satisfacciones".

Conoces México, si es así que te llama la atención de esta nación.

México es estupendo, lo conozco, he tenido oportunidad de laborar allá. Hice una participación en Mañana es para siempre y también estuve en El señor de los cielos. Viví cuatro meses en Ciudad de México, las cual es estupenda. Comía muy rico y me encanta su arte. No hay duda que México es lindo y querido.

¿ Consideras que hay una hermandad entre México y Colombia?

Claro que sí. En Colombia, desde jóvenes crecimos con mucha televisión mexicana, entonces conoce uno mucho de lo que tiene que ver con México.Nosotros siempre hemos sentido cerca a la República Mexicana.