Atraviesa Comarca Lagunera por crisis hídrica

La Comarca Lagunera vive un proceso de inseguridad hídrica y estudios advierten que el cambio climático ocasionará una contracción en la oferta de agua disponible, lo que aumentará la presión en la población y la economía; sin embargo, no hay una política pública para proteger las reservas del vital líquido.

Gerardo Jiménez, investigador especialista en temas del agua, explicó que al país entero atraviesa por una crisis hídrica y, a nivel local, hay una brecha entre la oferta y la demanda, la más grave se ubica en el acuífero principal, donde prevalece una extracción desmedida con respecto a la recarga, lo que ocasiona un deterioro en la calidad del agua, que cada vez tiene más arsénico.

Sin embargo, indicó que la política pública no presenta ninguna propuesta de recuperación del acuífero, pues apostarle a un manejo sostenible del agua sería la recuperación de acuíferos y ríos, que no se contemplan en el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, que plantea transferir agua de una fuente a otra, lo que equivaldría a "tapar un hoyo para abrir otro".

"En este momento no se cumple el derecho humano al agua en la región, porque no se le suministra agua potable a la población, además, estamos preocupados por las reservas de agua, todos los análisis prevén que en La Laguna aumente la temperatura y disminuya la precipitación, por el cambio climático se espera una contracción en la oferta de agua disponible, entonces la presión va a aumentar sobre el agua, la población y la economía, pero las reservas de agua están en el acuífero, no están en las presas", expresó.

En el marco del proyecto federal, la sobreexplotación del acuífero continuaría, pues del agua subterránea, solo 11.6 % es de uso doméstico-urbano, 1.7 % industrial, 0.7 % de servicios, 4.6 % doméstico-pecuario, mientras que 81.2 % es de uso agropecuario. En total, de acuerdo a Conagua, hay cerca de 3 mil 800 concesionarios.

El acuífero Principal almacena el mayor volumen de agua al recibir una recarga de 534.2 Mm3, pero presenta una extracción de 1088.5 Mm3, estableciéndose una brecha hídrica de 554.3 Mm3, y del volumen total extraído solo se concesionaron 647.53 Mm3, por lo que registra una extracción ilícita de 440.97 Mm3. Al retirar los 200 Mm3 que se proyectan con Agua Saludable, seguirá la extracción de 888 Mm3, por lo que el acuífero seguiría siendo abatido en 354 Mm3 al año.

Estudios académicos señalan abatimientos de entre uno y tres metros anuales dependiendo de la ubicación, el tiempo y la intensidad de extracción, entre otros, por lo que existe el riesgo de que, si no se acota el bombeo a los niveles concesionados, se agoten las volúmenes almacenados en el subsuelo.

La versión oficial sobre el tiempo de vida del acuífero Principal es que se estima entre 30 a 40 años, en los que algunos sitios posiblemente sufran abatimientos irreversibles. En este sentido, la insistencia de los organismos ambientalistas, de investigadores y académicos es que se establezca un sistema de medición confiable para regular las extracciones de agua, lo que en medio siglo no se ha hecho por parte de las autoridades federales.

"Hay que apostarle a tener reservas de agua para los próximos 20 o 30 años y no se está haciendo", dijo el investigador.

Cabe señalar que la Comarca Lagunera es una de las regiones privilegiadas en disponibilidad de agua en el desierto chihuahuense mexicano, ya que accede a una oferta de agua importante, tiene una oferta de agua disponible en promedio anual entre 1800 a 2000 millones de metros cúbicos (Mm3), de los cuales alrededor de 900 Mm3 provienen de aguas superficiales, de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco en el río Nazas, y de 850 Mm3 del promedio anual de recarga de aguas subterráneas en ocho acuíferos.

Jiménez indicó que, para asegurar el abasto de agua que posibilite un desarrollo sostenible de la Comarca Lagunera, es fundamental recuperar los cuerpos de agua subterránea actualmente sobreexplotados, en particular el acuífero Principal, lo que implica un replanteamiento de las actividades económicas que implique una transición en el modelo de producción agropecuario mediante la siembra de cultivos con menor demanda de agua, complementar el proceso de tecnificación del riego agrícola, regular las extracciones ilícitas de agua del subsuelo con un sistema de medición confiable y acciones programadas de recarga, todo esto para revertir los abatimientos y reducir el deterioro de la calidad del agua.