Arranca hoy vacunación anti-COVID en Torreón

A más de un año de la pandemia por el COVID-19, que ya ha dejado un saldo de más de 1,300 fallecimientos y 16,500 contagios en Torreón, hoy sábado arranca oficialmente el Plan de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para las personas adultas mayores de esta ciudad, uno de los grupos más vulnerables y con alto riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa de esta enfermedad.

De inicio, se tienen almacenadas en ultracongeladores alrededor de 22 mil 350 vacunas contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech, según datos oficiales.

Para este día, la meta es aplicar poco más de 3 mil biológicos a personas mayores de 80 años de edad en dos macro puntos ubicados en el Coliseo Centenario (bajo la modalidad de Drive-thru) y en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) para quienes lleguen a pie o en transporte público, según informó ayer el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.

El funcionario aclaró que para evitar largas filas y aglomeraciones, a través de llamadas telefónicas los Servidores de la Nación proporcionarán las citas con horarios sugeridos (a partir de las 8:00 horas) a las personas que previamente se inscribieron en el Registro Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2.

"Evidentemente no le vamos a poder hablar a toda la gente el primer día, hay que esperar, hay que tener paciencia, va a haber vacuna para todos, da igual un día más un día menos, es importante que si ya nos esperamos un año, nos esperemos unos días y no ir a los puntos de vacunación si no hay cita, es un tema de orden y comodidad de ellos", explicó.

Quienes no se registraron en el portal de internet, podrán acudir al Centro Integrador de Torreón ubicado en la planta baja del Palacio Federal, de 8:00 a 18:00 horas, esto para que Servidores de la Nación les apoyen con el registro; para ello deben acudir con su CURP y dos números de teléfono para que les agenden su cita de acuerdo al rango de edad. De igual manera, este día se colocarán módulos informativos en los dos centros de vacunación.

El padrón aproximado de personas adultas mayores de 60 años de edad es casi 90 mil y después de vacunar a quienes tengan más de 80 años, el Gobierno federal continuará la inoculación con el rango de los 70 a 79 años y después de 60 a 69 años.

Para ello, Bienestar Social considerará habilitar más sedes en el municipio, mismas que pueden ser en las antiguas instalaciones de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y Derecho de la UAdeC, ubicadas sobre el bulevar Revolución así como la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC).