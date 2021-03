Carlos Rivera y Yuri estarían juntos en el teatro

La actividad teatral ha comenzado a tomar ritmo y los productores a presentar sus nuevas propuestas, como el productor Alejandro Gou que ya está planeando el montaje con el cual cerrará el 2021, y ya tiene pensado quienes serán los protagonistas: Carlos Rivera y Yuri.

"Estoy en pláticas con ellos muy avanzadas, para hacer 'José el soñador' con Carlos como protagonista y Yuri como la narradora. No están contratados todavía, tienen unas agendas gigantescas los dos, estoy muy cerca de cerrar el trato", dijo Gou al respecto.

El productor explicó que, si las cosas toman buen ritmo, él podría estar estrenando "José el soñador" a finales de octubre o principios de noviembre, para una temporada muy corta de 60 funciones.

"Pero la única obra que quería hacer Carlos Rivera era 'José el soñador', entonces sí es verdad, tengo acercamiento con ellos, vamos muy bien con las negociaciones, pero todavía no es un hecho, aunque necesito tener esto cerrado en menos de un mes".

Gou señaló que durante esta pandemia ha aprovechado para adelantar trabajo con este montaje, el cual es muy ambicioso, porque quiere conjuntar un equipo de primer nivel, por ejemplo, contrató a iluminadores de Nueva York, vestuaristas de Cirque du Soleil, por mencionar algunos.

En sus planes más cercanos está el retorno de "Hoy no me puedo levantar" el 16 de abril, en esta ocasión con María León, Yahir, Jorge D'alessio y Alma Cero como parte del elenco.

"Ya comenzaron a ensayar. Ayer (jueves) entré al escenario y escuché cantar a María León, casi me muero de la emoción, ver mi teatro, las luces prendidas y además esto, casi lloro. Tengo mucha emoción, ganas de regresar, de ver al público, me encanta estar en las puertas y atender al público, me gusta estar, es mi casa el teatro".

También está planeando el cierre de "Jesucristo Superestrella", por lo cual está planeando llevar este musical al Auditorio Nacional, por una sencilla razón, la capacidad del recinto.

"Porque si fuera el 30% del Auditorio Nacional cabrían 4 mil personas, en el Centro Cultural Teatro I (2244 butacas) con el mismo porcentaje no salgo; aún estoy checando fechas con el lugar, pero me gustaría que fuera a finales de agosto".

Gou aplaude la iniciativa del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, de vacunar a la comunidad de Broadway y Off Broadway con el fin de reactivar lo más pronto posible esta industria, comentando que en México podría hacerse algo parecido o al menos poner módulos donde la gente pueda hacerse una prueba Covid antes de ingresar al teatro, de esta manera podrían trabajar con los teatros al 100% de su capacidad, porque en este momento lo más importante para él, es que la gente vuelva a los recintos si es que se busca que el teatro salga de esta crisis.